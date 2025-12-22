Buguggiate cambia gestore per i rifiuti: addio Coinger, dal 2026 arriva Sieco

Dal 1° gennaio 2026 a Buguggiate cambia il servizio di raccolta dei rifiuti: come ampiamente annunciato non sarà più Coinger a gestire il servizio, ma una nuova società incaricata dal Comune, Sieco. La novità comporta una serie di cambiamenti sia organizzativi che pratici per i cittadini, chiamati a sostituire i vecchi contenitori e ad adattarsi a un nuovo sistema basato sulla cosiddetta “misurazione puntuale” dei rifiuti non riciclabili. Le informazioni di base sono state comunicate negli scorsi giorni e verranno rese note nell’assemblea pubblica di martedì 23 dicembre alle 18.30 nell’atrio della scuola Secondaria Don Pozzi, ingresso da via IV Novembre (riservato ai residenti a Buguggiate).

Le ultime raccolte con Coinger

Prima del passaggio ufficiale, Coinger effettuerà gli ultimi ritiri. Già effettuata quella del 19 dicembre 2025 del rifiuto indifferenziato (RUR), le prossime sono quelle del 29 dicembre 2025 con vetro e umido, il 31 dicembre 2025 la carta e il 9 gennaio 2026 il verde. In occasione di questi passaggi, i bidoni attualmente in uso verranno ritirati. Si raccomanda ai cittadini di esporli nelle date indicate, altrimenti non saranno recuperati e andranno consegnati nella sede di Coinger.

Il nuovo sistema con contenitori RFID

Dal nuovo anno, la raccolta sarà affidata a Sieco e prevederà l’utilizzo di nuovi contenitori dotati di microchip RFID, che permetteranno di associare ogni conferimento alla singola utenza iscritta alla TARI. L’obiettivo è quello di monitorare la produzione dei rifiuti non riciclabili per ogni utenza, incentivare la raccolta differenziata, e introdurre un sistema di tariffazione più equo e proporzionato alla quantità di rifiuto prodotto. Il contenitore con RFID sarà obbligatorio per l’indifferenziato, mentre per carta, vetro e organico sono previsti nuovi contenitori da 40 litri, da utilizzare al posto dei vecchi.

Dove e quando ritirare i nuovi bidoni

La distribuzione dei nuovi contenitori avviene presso il Magazzino Comunale di via Risorgimento 27 nei seguenti giorni: 22, 23, 29 e 30 dicembre: dalle 8.00 alle 17.00 24 e 31 dicembre: dalle 9.00 alle 14.00 Chi non può ritirare personalmente può delegare qualcuno con apposita delega e copia dei documenti. È previsto anche un servizio di consegna a domicilio per chi ha difficoltà di movimento o è assente.

Alcune modifiche pratiche

Carta: non verrà più raccolta in bidoni ma solo in sacchetti di carta o cartoni.

Lattine e metalli non andranno più nel vetro, ma nel sacco giallo con la plastica.

Le giornate di raccolta non cambiano:

Lunedì: vetro e organico

Mercoledì: multimateriale leggero, carta/cartone

Venerdì: umido (settimanale) e indifferenziato (ogni due settimane)

Durante il primo mese del 2026, i rifiuti saranno comunque ritirati anche se esposti senza i nuovi contenitori, per consentire a tutti di adeguarsi.

Dubbi e perplessità

Non mancano, però, alcune perplessità sollevate dai cittadini e dalle forze di opposizione, in attesa di chiarire il più possibile con l’assemblea pubblica del 23 dicembre. Tra i temi più dibattuti molti chiedono chiarezza su quale discarica potrà essere utilizzate alla luce del cambio gestore. Dubbi anche su alcune tipologie di rifiuto, dove conferire materiali particolari come pannolini, lettiere per animali, piccoli RAEE o rifiuti misti da giardinaggio. Alcuni lamentano la complessità nella raccolta dei nuovi contenitori e chiedono un punto informativo fisico o digitale più efficiente.

L’amministrazione comunale ha assicurato che tutti i dettagli operativi saranno comunicati durante l’assemblea del 23 dicembre, ma il clima di attesa e, in alcuni casi, di incertezza, resta.