Capodanno 2026 in provincia di Varese: cosa fare il 31 dicembre

La provincia di Varese si prepara ad accogliere la notte di San Silvestro con una serie di eventi, cenoni, serate festose e momenti culturali pensati per tutti i gusti, dalle famiglie agli amanti della musica, dai gourmet agli appassionati di teatro. Ecco gli appuntamenti principali segnalati dagli articoli di VareseNews dedicati al Capodanno 2026.

Concerti e spettacoli dal vivo

Concerto di Capodanno al Teatro Sociale di Busto Arsizio

La città di Busto Arsizio saluta il 2026 con un evento musicale al Teatro Sociale. È prevista la performance dell’Orchestra Du.Ca., diretta dal Maestro Davide Bontempo, con un repertorio dedicato all’opera italiana. Questo concerto costituisce un modo elegante e culturale per vivere l’ultimo giorno dell’anno. Per info.

Cenoni, gastronomia e feste nei locali

La tradizione del cenone di Capodanno resta uno dei momenti più attesi per chi ama celebrare l’arrivo del nuovo anno attorno a un tavolo conviviale, con piatti tipici, musica e brindisi di mezzanotte.

Capodanno da Spitz Varese

Una delle proposte gastronomiche più citate è il cenone da Spitz Varese, che combina sapori di mare, convivialità e musica con DJ fino al brindisi di mezzanotte.

Osteria D’Alberto (Brissago Valtravaglia)

All’Osteria D’Alberto si festeggia con un menù speciale pensato per l’occasione in un ambiente elegante e accogliente. Qui la tradizione non è mai nostalgia, ma punto di partenza. La cucina dell’Osteria d’Alberto nasce da una profonda conoscenza delle tecniche classiche e si arricchisce di una costante ricerca.

Capodanno sul lago – Al Gallione (Bodio Lomnago)

Un’altra proposta enogastronomica è il cenone al ristorante Al Gallione, con atmosfera raffinata sulle rive del lago e brindisi alla mezzanotte.

“Al Posto Giusto” – A Varese cena, musica e fuochi d’artificio

Nel locale di via Amendola a Varese, Al posto giusto, il Capodanno si celebra con un menù speciale, intrattenimento musicale e spettacolo pirotecnico finale.

Capodanno a ritmo di samba da Boa Vida Churrascaria a Morazzone

Il cuore della cena è rappresentato dal grande classico della cucina brasiliana: riso e feijoada, accompagnati dal girocarne illimitato, con 10 varietà differenti servite direttamente allo spiedo.

Capodanno al museo Alfa Romeo

Dopo il successo della prima edizione, torna l’appuntamento di Capodanno al Museo Alfa Romeo di Arese, un modo originale ed elegante per salutare l’anno che si chiude e accogliere quello nuovo: la storica sede diventa la cornice di una notte esclusiva, tra convivialità, musica e divertimento fino al mattino.

Eventi pubblici e feste popolari

Capodanno in piazza a Samarate

L’amministrazione comunale, insieme a Pro Loco Samarate, organizza una serata animata con musica e DJ set, accompagnando residenti e visitatori verso il conto alla rovescia di mezzanotte in un clima di festa collettiva.

A Germignaga “Se brûsa ûl vécc”: volano via i mali del vecchio anno

Novità di quest’anno, sarà il “fuoco” delle fiaccole portato dai ragazzi del “Calcio Germignaga” e della “Canottieri Germignaga” che, con la fiaccolata manifesteranno la volontà di far diventare una tradizione l’ultimo giorno dell’anno a testimonianza dello spirito di partecipazione dei giovani germignaghesi.

Cultura e intrattenimento

Oltre ai concerti e alle feste, la programmazione culturale cittadina vede anche eventi di teatro e spettacoli speciali, che offrono un modo alternativo di trascorrere la serata prima del brindisi di mezzanotte.

Fine anno all’Eremo di Santa Caterina del Sasso con brindisi

L’Eremo sarà aperto tutti i giorni fino all’Epifania con visite guidate e proposte speciali per il 31 dicembre. Per chi cerca un modo diverso di salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, a strapiombo sul Lago Maggiore, propone un’esperienza fatta di silenzio, bellezza e condivisione. Anche quest’anno, il suggestivo complesso monastico di Leggiuno rimarrà aperto durante le festività, grazie alla gestione di Archeologistics, e offrirà appuntamenti speciali per il 31 dicembre.