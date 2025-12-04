Chiusi i Mulini del Trotto e via Ca’ Bassa, traffico bloccato tra Gaggiolo e Varese
Le opere in contemporanea sulle strade periferiche stanno creando problemi alla viabilità sulla direttrice provinciale che collega il capoluogo alla dogana. Il sindaco di Cantello: "Abbiamo chiesto l'intervento della Polstrada"
Sono giornate di traffico intenso tra la dogana del Gaggiolo e Varese. Da mesi è chiusa la strada dei Mulini del Trotto a Solbiate con Cagno (leggi qui), via utilizzata molto spesso dai frontalieri per evitare il traffico nelle ore di punta. Il blocco della circolazione anche in via Ca’ Bassa ha ulteriormente diminuito le strade alternative che collegano il capoluogo e il confine con la Svizzera.
Tutto il traffico è quindi obbligato sulla strada provinciale 3 che dalla Folla di Malnate porta al confine. In particolare nelle ore di punta la viabilità si congestiona nelle due direzioni. Nelle ore serali, in particolare, il traffico verso Varese ne risente drammaticamente con lunghe code che si creano e bloccano la circolazione fino allo svincolo di viale Belforte.
Anche le istituzioni si stanno muovendo per cercare una soluzione: «Ho sentito il sindaco di Varese Davide Galimberti – afferma il primo cittadino di Cantello Gunnar Vincenzi – e abbiamo chiesto l’intervento della Polstrada per favorire la circolazione tra la Folla di Malnate e aiutare così i frontalieri, i lavoratori e tutti coloro che transitano sulla strada a fare rientro a casa in maniera più agevole».
Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca’ Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
