Il Christmas jumper day alla primaria Morandi di Varese
Bambini e insegnanti hanno indossato divertenti maglionini natalizi, riflettutto sul senso del Natale e raccolto fondi per Save the children
Maglioncini natalizi e tanta solidarietà lo scorrso giovedì 11 dicembre anche alla primaria Morandi di Varese che per il secondo anno consecutivo ha aderito al Christmas Jumper Day di Save the Children. Si tratta di un’iniziativa natalizia nata in Inghilterra per coniugare divertimento e impegno in modo semplice e coinvolgente: basta indossare un jumper – buffo maglione natalizio – e fare una donazione a Save the Children, per aiutare i bambini che vivono in situazioni critiche a causa della fame o della guerra.
Tre anni fa la secondaria Dante ha aderito all’iniziativa che è diventata progetto d’Istituto e dall’anno scorso coinvolge anche la primaria Morandi della Brunella, dello stesso Istituto comprensivo IC Varese 5.
Bambini e bambine della scuola elementare sono stati tutti coinvolti nel progetto, con attività diverse a seconda dell’età e con interessanti collegamenti con le varie discipline.
Le ore di arte, ad esempio, sono state l’occasione per preparare decorazioni da sfoggiare sulla felpa o in testa. Durante le ore di inglese invece, sono stati presentati dei video che mostrano come viene organizzata questa giornata in Inghilterra, dov’è nato il Christmas Jumper Day.
In educazione civica invece si è parlato di quanto sia importante pensare agli altri e al loro benessere, oltre che al proprio. I bambini e le bambine sono stati invitati a riflettere sul fatto che il Natale deve essere un momento di gioia e serenità per tutti, quindi anche per i loro coetanei che vivono in situazioni difficili o pericolose.
Le donazioni sono state raccolte da volontari dell’Associazione Genitori della scuola Morandi, che hanno dato un grande contributo per l’organizzazione dei turni negli orari di ingresso e uscita dalla scuola.
«È stata una bella occasione in cui abbiamo potuto constatare che, quando si parla al cuore, i piccoli rispondono con calore ed entusiasmo – affermano i portavoce dell’associazione Genitori – Un grande grazie ai docenti della scuola che si sono impegnati a sensibilizzare gli alunni, e naturalmente alle famiglie che hanno risposto all’appello con generosità!».
Quest’anno le donazioni raccolte per il Christmas jumper day dalla Morandi sono quasi il doppio di quelle raccolte lo scorso anno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.