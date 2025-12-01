Per i pendolari “la situazione e’ diventata insostenibile”

Un lettore di Varesenews racconta le sue disavventure per due giorni di fila sulla linea Varese-Milano Cadorna, con tanto di “intemperanze” di una persona in stazione nella serata di domenica alla stazione Nord

Egregio direttore,

mi chiamo Alessandro e sono un pendolare della linea ferroviaria Varese Nord – Milano Cadorna.

Desidero mettervi a conoscenza di quanto accaduto poco fa: il treno partito da Milano Cadorna alle 21.39 in direzione Varese Nord (arrivo previsto 22.40) e’ arrivato puntuale a Vedano Olona, dopodiche’ si e’ fermato per oltre mezz’ora alla curva di ingresso a Malnate. Dopo vari minuti, il personale ha annunciato un guasto sulla linea specificando che “ci sarebbe voluto molto tempo per ripartire, perche’ il dirigente movimento non era in grado di dare il via libera al treno” (nonostante l’assenza di altri treni incrocianti sulla linea a quell’ora).

Poco dopo, sia il macchinista che il capotreno sono scesi dal treno azionando la leva di emergenza e chiudendo i passeggeri a bordo treno, lasciandoli in balia di un fischio continuo a causa dell’azionamento della leva di emergenza. I passeggeri erano chiusi a bordo, in balia di un forte e fastidioso rumore, senza possibilita’ di richiedere supporto, informazioni o soccorso al personale a bordo treno, perche’ il treno e’ stato abbandonato per svariati minuti da tutto il personale presente (un palese sequestro di persone). Alcuni passeggeri hanno mostrato sintomi da attacchi di panico, mentre altri hanno chiamato le forze dell’ordine (che hanno chiesto di passare dagli uffici a formalizzare la denuncia e richiamare se la situazione fosse peggiorata). Nel frattempo, a peggiorare la situazione, una persona in stazione a Malnate ha inziato ad aggredire i parenti dei viaggiatori del treno (che erano scesi dalle auto e arrivati in stazione per capire come mai il treno fosse bloccato a pochi metri dalla stazione da piu’ di mezz’ora). Questa persona ha minacciato le persone presenti, riferendo di volere un rapporto sessuale orale e chiedendo in alternativa di accompagnarlo a Gallarate per andare a prostitute (“sono meglio di quelle di Varese” ipse dixit). I parenti, molto spaventati, si sono barricati in auto e alcuni hanno abbandonato il piazzale della stazione per paura di ulteriori minacce.

Alla fine sono arrivato a casa sano e salvo grazie a Dio (in forte ritardo). Mi sono sentito di segnalarvi quanto accaduto per due motivi:

– ho preso il treno a quell’ora perche’ ho dovuto tenere mia nipote quella sera e a bordo c’erano tante altre brave persone, anche anziane, che cercavano di tornare da lavoro o da impegni famigliari. Questo e’ il rispetto che Trenord dedica loro.

– tra tre mesi arrivera’ il mondo in Lombardia per Milano-Cortina, Trenord ha annunciato che ci saranno treni straordinari notturni. Ebbene, si sappia che questo e’ quello che possono aspettarsi i viaggiatori internazionali, questa e’ la figura che fa l’Italia.

A proposito, un passeggero ha chiesto il capotreno “scusi ma ci sono altri treni circolanti sulla linea in senso opposto?” Risposta “no”. Contro replica “allora come mai non possiamo avere il via libera?”. Risposta del capotreno “qui non e’ come in Svizzera, che se il segnale ha un guasto il treno puo’ comunque marciare dietro autorizzazione (previa verifica di sicurezza). Qui se un segnale si guasta siamo obbligati a stare fermi, anche se sappiamo che non c’e’ alcun pericolo perche’ non ci sono treni incrocianti. Non possono darci il via libera, dobbiamo aspettare che il guasto tecnico si risolva per ripartire, potrebbero volerci ore”.

PS: alla mattina ho preso il treno delle 7.38 da Laveno a Mi Cadorna ed e’ arrivato anch’esso in forte ritardo, il mattino prima stessa cosa, col 7.08……Ogni giorno cerco di mettere la sveglia più presto, all’alba, per compensare i ritardi di Trenord, ma ogni giorno devo prendere permessi lavorativi a causa dei forti ritardi. Ci sono persone che hanno contratto a tempo determinato e non vengono rinnovate a causa dei ritardi dovuti ai treni. La situazione e’ diventata insostenibile, spero che mi aiuterete a far arrivare all’opinione pubblica questa situazione orribile.

Ovviamente pago 116€ mensili di abbonamento…..

Grazie per l’attenzione e cordiali saluti,

Vostro affezionato lettore