Si prepara il corso Ciaspole 2026 del Cai di Gallarate
Sarà il decimo anno del percorso di formazione per muoversi in ambiente montano invernale. Il calendario predisposto da Moreno Carù prevede lezioni teoriche e tre uscite sui monti
La Sezione Cai di Gallarate apre le iscrizioni al 10° Corso Ciaspole. Una tradizione ormai consolidatissima che vede raggiungere il traguardo del decimo anno consecutivo, per un corso che ha portato a conoscere l’ambiente innevato oltre 250 persone. Segno di un apprezzato impegno e dedizione del preparato gruppo di Accompagnatori di Escursionismo della Sezione Cittadina.
Anche per il 2026, sotto la guida del direttore Moreno Carù, avrà inizio il Corso Ciaspole che prevede a partire dal 15 gennaio tre lezioni in aula per affrontare tematiche quali la conoscenza e il rispetto dell’ambiente montano in inverno, la conoscenza delle tecniche per muoversi sui manti nevosi e soprattutto per farlo in sicurezza.
Verrà infatti dato ampio spazio al tema dell’autosoccorso in valanga e all’uso di Artva, pala e sonda, strumenti indispensabili e obbligatori per affrontare un escursione sulla neve.
Gli allievi avranno la possibilità di provare l’uso di questa strumentazione anche attraverso delle simulazioni che si svolgeranno durante le tre uscite in ambiente ed avranno modo di impratichirsi nella camminata con le ciaspole in meravigliosi ambienti innevati per potersi divertire senza mai tralasciare il rispetto dell’ambiente che ci circonda e la sicurezza.
Il programma del corso prevede:
Lezioni Teoriche: 15.01 – 22.01 – 05.02 presso la sezione CAI Gallarate in Via Olona 37
Lezioni Pratiche in ambiente: 18.01- 25.01 – 08.02
Per informazioni: in Sezione il Martedi e il Venerdi dalle ore 21.00 – o via mail all’indirizzo ce.caigallarate@gmail.com – o telefonicamente allo 338 8083934
