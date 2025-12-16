TIGROS apre a Cerro Maggiore: inaugurato l’ottantatreesimo punto vendita della catena

La rete dei supermercati TIGROS continua a espandersi e approda ufficialmente a Cerro Maggiore. Con il taglio del nastro del nuovo punto vendita, l’azienda varesina prosegue la sua strategia di crescita capillare sul territorio, portando anche nell’Alto Milanese il proprio modello di grande distribuzione basato sulla freschezza e sulla qualità del servizio.

Una storia nata nel Varesotto e cresciuta nel Nord Italia

Fondata nel 1979 a Varese, TIGROS ha saputo trasformarsi negli anni da realtà locale a importante attore del settore alimentare in tutto il Nord-Ovest. Con l’apertura di Cerro Maggiore, la catena raggiunge quota 82 punti vendita, consolidando una presenza che oggi abbraccia non solo il Varesotto, ma anche le province di Biella, Como, Milano, Monza e Brianza, Verbano Cusio Ossola, Novara, Vercelli, Pavia e Torino.

La missione dichiarata dal gruppo rimane quella di soddisfare le necessità d’acquisto quotidiane attraverso punti vendita moderni, curati e accoglienti. Il nuovo supermercato di Cerro Maggiore è stato progettato per offrire un servizio puntuale, puntando sulla fidelizzazione della clientela attraverso la convenienza e un’attenzione particolare ai reparti dei prodotti freschi, da sempre fiore all’occhiello dell’insegna.

Tutte le informazioni

Mercoledì 17 dicembre apre a Cerro Maggiore in via Delio Tessa, 11 un nuovo supermercato TIGROS, l’ottantatreesimo della catena varesina. Il punto vendita si inserisce nel processo di evoluzione dell’Azienda con i propri supermercati curati, moderni, accoglienti e la propria offerta al passo con le necessità dei consumatori con un ottimo rapporto qualità e convenienza tutti i giorni dell’anno.

Infatti i clienti potranno trovare una proposta ricca e sempre nuova di idee e sapori accuratamente selezionati nei reparti ortofrutta, panetteria-pasticceria, macelleria, gastronomia, pescheria, oltre a una vasta scelta di prodotti confezionati.

In particolare l’impegno di TIGROS è garantire prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi 365 all’anno, senza attendere sconti e offerte. Nei reparti freschi e confezionati ci sono oltre 3.000 referenze La Convenienza Sempre, parte integrante dell’assortimento continuativo e non legati ad una promozione temporanea come ad esempio:

oltre 70 prodotti di frutta e verdura a 1 euro sempre, 12 mesi l’anno;

in macelleria arrosto sceltissimo di vitello a 15,90 euro al kg oppure il petto di pollo 100% italiano a fette a 10,90 euro al kg;

la baguette TIGROS sempre a 0,69 euro al pezzo;

formaggi a partire da 1 euro all’etto;

orata pulita a 9,90 euro al kg.

Inoltre nei reparti freschi spiccano:

Oltre 400 referenze di frutta e verdura di stagione tra cui ci sono anche i prodotti della linea “Merita l’Assaggio” selezionati da TIGROS. Si tratta di frutta e verdura di stagione di altissima qualità con un gusto particolare dovuto al luogo di origine e ai metodi di coltivazione. Alcuni esempi sono: il Mirtillo Jumbo, l’Avocado Hass, l’Ananas, le Clementine di Calabria I.G.P., il Limone di Siracusa I.G.P, il Pomodoro di Pachino I.G.P Ciliegino, Datterino e Piccadilly.

La carne di pollo e tacchino 100% italiana. La carne bovina di filiera di Scottona; la carne di pollo allevato con alimentazione vegetale e minerale.

Il banco pescheria servito con un ricco assortimento di pesci interi, filetti, tartare e tantissimi pronti da cuocere. Nel reparto è presente anche la friggitoria con pesce fritto in negozio e pronto da gustare.

Oltre 100 tipi di formaggi e 50 di salumi selezionati tra le migliori D.O.P. e I.G.P. Italiane; piatti pronti pratici e di qualità; La Pasta della Tradizione: tante ricette a base di pasta fresca preparate artigianalmente; Le Specialità di Stagione: ogni mese prodotti speciali selezionati da TIGROS.

I ”Prodotti del Mese”: ogni mese TIGROS propone ricette speciali e stagionali per provare

sempre gusti diversi. Le ricette in edizione limitata di dicembre sono: La Torta del Mese:

alle nocciole; La Zuppa del Mese: di scarola e fagioli; Il Croissant del Mese: treccia noci pecan; La Pasta del Mese: tortelli patate salsiccia e zafferano.

Per il punto vendita di Cerro Maggiore è riservato un volantino speciale Sottocosto d’Apertura con numerose offerte e sconti oltre il 50%, dal 17 al 29 dicembre. Il volantino Sottocosto d’Apertura è consultabile a questo link.

Il nuovo punto vendita è dotato di Casse Self e Spesa Veloce nonché di un’area dedicata alla bellezza, alla cura della persona e al benessere (con un’ampia offerta di integratori, prodotti senza glutine e per chi soffre di intolleranze).

Nel nuovo supermercato è anche presente il bar ristorante Buongusto con un’ampia proposta di ricette gustose per ogni momento della giornata: colazione (2 euro cappuccino e brioche), pranzo, aperitivo e cena.

Ogni settimana un menù differente con piatti preparati al momento nella cucina a vista e con ingredienti di stagione e di qualità TIGROS. Inoltre è attivo il servizio take away con lo sconto di 1€ sui primi, secondi ed insalate e di 0,40€ su contorni e dolci.

Nel nuovo supermercato è possibile pagare le bollette ed utilizzare i buoni pasto, sia cartacei che elettronici e i moderni metodi di pagamento come Satispay.

Su tigros.it e su App TIGROS è poi possibile attivare lo SCONTRINO DIGITALE per ricevere lo scontrino fiscale al proprio indirizzo mail, pochi istanti dopo la spesa. Si tratta di un servizio comodo, veloce e rispettoso dell’ambiente.

Nel nuovo TIGROS di Cerro Maggiore da gennaio 2026 sarà anche attivo TIGROS Drive, il servizio che permette di fare la spesa online su tigros.it o App TIGROS e passare a ritirarla, all’ora prescelta, nell’area dedicata all’esterno del supermercato.

A Cerro Maggiore e nei comuni limitrofi è anche attivo TIGROS @Casa, il servizio che permette di fare la spesa online su tigros.it o App TIGROS e riceverla a domicilio nel giorno e all’ora scelti.

ORARI DI APERTURA

Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21.00

La domenica dalle 8.30 alle 20.00

www.tigros.it