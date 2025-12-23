Ultimato e consegnato il progetto esecutivo del Nuovo Teatro di Varese al Politeama: conclusa la fase progettuale
Martedì 23 dicembre il progetto esecutivo del nuovo teatro è stato inviato al Comune di Varese da parte del team di progettisti e nella stessa mattinata l'amministrazione comunale a sua volta l'ha inviato a Regione Lombardia.
E’ stato ultimato e consegnato il progetto esecutivo del nuovo teatro di Varese: oggi martedì 23 dicembre il progetto esecutivo del nuovo teatro è stato inviato al Comune di Varese da parte del team di progettisti e nella stessa mattinata l’amministrazione comunale a sua volta l’ha inviato a Regione Lombardia.
«La Regione, come per sua policy consolidata, sostiene le proposte dei Comuni lombardi e, con la sottoscrizione degli Accordi di programma, accompagna le Amministrazioni nelle loro progettualità. A Varese – ricorda il presidente della Regione Attilio Fontana – si conclude positivamente l’iter progettuale per il Teatro che ci ha visto rispettosi delle autonome scelte del Comune».
Il Teatro avrà con una sala da oltre 800 posti, foyer e dotazioni per l’orchestra e i servizi al pubblico, pensato come polo stabile per lo spettacolo dal vivo e la musica. Il costo è di oltre 17 milioni di euro, finanziati da Comune di Varese e Regione Lombardia, con la possibilità di chiedere un contributo per gli edifici ad alta efficienza energetica.
«Finalmente la città di Varese avrà il suo teatro – sottolinea il sindaco Davide Galimberti – E’ ultimato in questo modo l’iter progettuale che porterà alla realizzazione del nuovo teatro di Varese, che sorgerà grazie alla completa riqualificazione dell’ex cinema Politeama e con l’ampliamento reso possibile dalla rigenerazione degli edifici comunali adiacenti. Un percorso frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Comune di Varese e Provincia di Varese».
Nel corso del mese di gennaio verrà organizzato un momento pubblico per illustrare alla città i dettagli del progetto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
brupaoli su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.