Varese News

Varese Laghi

Ultimato e consegnato il progetto esecutivo del Nuovo Teatro di Varese al Politeama: conclusa la fase progettuale

Martedì 23 dicembre il progetto esecutivo del nuovo teatro è stato inviato al Comune di Varese da parte del team di progettisti e nella stessa mattinata l'amministrazione comunale a sua volta l'ha inviato a Regione Lombardia. 

nuovo teatro di Varese

E’ stato ultimato e consegnato il progetto esecutivo del nuovo teatro di Varese: oggi martedì 23 dicembre il progetto esecutivo del nuovo teatro è stato inviato al Comune di Varese da parte del team di progettisti e nella stessa mattinata l’amministrazione comunale a sua volta l’ha inviato a Regione Lombardia.

«La Regione, come per sua policy consolidata, sostiene le proposte dei Comuni lombardi e, con la sottoscrizione degli Accordi di programma, accompagna le Amministrazioni nelle loro progettualità. A Varese – ricorda il presidente della Regione Attilio Fontana – si conclude positivamente l’iter progettuale per il Teatro che ci ha visto rispettosi delle autonome scelte del Comune».

Il Teatro avrà con una sala da oltre 800 posti, foyer e dotazioni per l’orchestra e i servizi al pubblico, pensato come polo stabile per lo spettacolo dal vivo e la musica.​ Il costo è di oltre 17 milioni di euro, finanziati da Comune di Varese e Regione Lombardia, con la possibilità di chiedere un contributo per gli edifici ad alta efficienza energetica.

nuovo teatro di Varese

«Finalmente la città di Varese avrà il suo teatro – sottolinea il sindaco Davide Galimberti – E’ ultimato in questo modo l’iter progettuale che porterà alla realizzazione del nuovo teatro di Varese, che sorgerà grazie alla completa riqualificazione dell’ex cinema Politeama e con l’ampliamento reso possibile dalla rigenerazione degli edifici comunali adiacenti. Un percorso frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Comune di Varese e Provincia di Varese».

Nel corso del mese di gennaio verrà organizzato un momento pubblico per illustrare alla città i dettagli del progetto.

Leggi anche

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.