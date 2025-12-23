Ultimato e consegnato il progetto esecutivo del Nuovo Teatro di Varese al Politeama: conclusa la fase progettuale

E’ stato ultimato e consegnato il progetto esecutivo del nuovo teatro di Varese: oggi martedì 23 dicembre il progetto esecutivo del nuovo teatro è stato inviato al Comune di Varese da parte del team di progettisti e nella stessa mattinata l’amministrazione comunale a sua volta l’ha inviato a Regione Lombardia.

«La Regione, come per sua policy consolidata, sostiene le proposte dei Comuni lombardi e, con la sottoscrizione degli Accordi di programma, accompagna le Amministrazioni nelle loro progettualità. A Varese – ricorda il presidente della Regione Attilio Fontana – si conclude positivamente l’iter progettuale per il Teatro che ci ha visto rispettosi delle autonome scelte del Comune».

Il Teatro avrà con una sala da oltre 800 posti, foyer e dotazioni per l’orchestra e i servizi al pubblico, pensato come polo stabile per lo spettacolo dal vivo e la musica.​ Il costo è di oltre 17 milioni di euro, finanziati da Comune di Varese e Regione Lombardia, con la possibilità di chiedere un contributo per gli edifici ad alta efficienza energetica.

«Finalmente la città di Varese avrà il suo teatro – sottolinea il sindaco Davide Galimberti – E’ ultimato in questo modo l’iter progettuale che porterà alla realizzazione del nuovo teatro di Varese, che sorgerà grazie alla completa riqualificazione dell’ex cinema Politeama e con l’ampliamento reso possibile dalla rigenerazione degli edifici comunali adiacenti. Un percorso frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Comune di Varese e Provincia di Varese».

Nel corso del mese di gennaio verrà organizzato un momento pubblico per illustrare alla città i dettagli del progetto.