Carnago punta all’85% di differenziata. “Siamo sulla strada giusta”
Il tema dei rifiuti è stato per anni al centro del dibattito politico in paese. La sindaca Barbara Carabelli sottolinea il percorso positivo fatto
«I dati pubblicati da Legambiente certificano che Carnago, senza troppi proclami, grazie ai propri cittadini, per due anni consecutivi è riuscita a ben posizionarsi nella graduatoria, segno evidente che la strategia intrapresa tre anni fa da questa amministrazione, in collaborazione con il nuovo gestore del servizio Sieco, sta portando a ottimi risultati e senza aver generato costi inutili e gravosi per la cittadinanza». Lo dice Barbara Carabelli, sindaca di Carnago, commentando la classifica 2024 dei “Comuni ricicloni” di Legambiente.
Legambiente Lombardia mette in risalto le migliori performance dei territori lombardi con il titolo di Comune Riciclone. Per rientrare in questa classifica è necessario avere a livello comunale una quantità pari o inferiore a 75kg abitante/anno di rifiuto secco non riciclabile. Tutti i dati sono forniti da Arpa Lombardia e fanno riferimento per l’attuale edizione al 2024.
Il Programma Regionale di Gestione Rifiuti in vigore prevede come scenario obiettivo al 2027 il raggiungimento del valore dell’80% di raccolta differenziata.
Nello specifico rispetto alla produzione di indifferenziato Carnago è rimasta sui 66 kg/abitante/anno, come già nel 2023: è esattamente a metà classifica, rispetto ai Comuni “classificati” della provincia di Varese. Cresce invece la quota di produzione differenziata: si passa a 83,2 dagli 80,5 kg del 2023. Anche in questo caso Carnago si posiziona a metà dell’elenco dei Comuni classificati come ricicloni.
«Sfida per i prossimi anni, insieme ai cittadini carnaghesi, riuscire a raggiungere l’obiettivo di kg 60
abitante/anno per quanto riguarda la produzione di indifferenziata e raggiungere il livello dell’85% in merito alla raccolta differenziata: insieme, con impegno costante, si può!» incalza Carabelli.
