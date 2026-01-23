Circolazione ferroviaria rallentata per un guasto a Malpensa Aeroporto T1
Riardi e cancellazioni per un guasto. Il problema tecnico poco prima delle 7 di venerdì
Mattinata di disagi per i pendolari di Malpensa. Trenord fa sapere che la circolazione ferroviaria della direttrice è rallentata a causa di un guasto alla linea nella stazione di Malpensa Aeroporto T1. I tecnici di Ferrovienord sono attualmente al lavoro per il ripristino dell’infrastruttura.
Sono previsti ritardi fino a 30 minuti. Per consentire il graduale ritorno alla regolarità del servizio, si rendono necessarie modifiche di percorso e cancellazioni per alcuni treni.
Linea Malpensa–Varese–Mendrisio–Como
A causa del guasto nella stazione di Malpensa Aeroporto T1, i seguenti treni subiscono variazioni di percorso:
•Treno 25555 (Stabio 05:37 – Malpensa Aeroporto T2 06:47): termina a Malpensa Aeroporto T1
•Treno 25560 (Malpensa Aeroporto T2 07:13 – Stabio 08:22): parte da Malpensa Aeroporto T1
Linea Malpensa–Milano Centrale
Per il guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Malpensa Aeroporto T1, il seguente treno subisce una variazione di percorso:
•Treno 2918 (Milano Centrale 05:55 – Gallarate 07:06): termina a Malpensa Aeroporto T2
Linea Malpensa–Milano Cadorna
Sono previste cancellazioni e variazioni di percorso per i seguenti treni:
Treni cancellati
•Treno 315 (Milano Cadorna 07:26 – Malpensa Aeroporto T2 08:10)
•Treno 326 (Malpensa Aeroporto T2 08:20 – Milano Cadorna 09:05)
Treni con variazioni di percorso
•Treno 311 (Milano Cadorna 06:26 – Malpensa Aeroporto T2 07:10): termina a Busto Arsizio Nord
•Treno 318 (Malpensa Aeroporto T2 07:20 – Milano Cadorna 08:05): parte da Busto Arsizio Nord
