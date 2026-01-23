Varese News

Gallarate/Malpensa

Circolazione ferroviaria rallentata per un guasto a Malpensa Aeroporto T1

Riardi e cancellazioni per un guasto. Il problema tecnico poco prima delle 7 di venerdì

treni trenord malpensa express
Mattinata di disagi per i pendolari di Malpensa. Trenord fa sapere che la circolazione ferroviaria della direttrice è rallentata a causa di un guasto alla linea nella stazione di Malpensa Aeroporto T1. I tecnici di Ferrovienord sono attualmente al lavoro per il ripristino dell’infrastruttura.
Sono previsti ritardi fino a 30 minuti. Per consentire il graduale ritorno alla regolarità del servizio, si rendono necessarie modifiche di percorso e cancellazioni per alcuni treni.
Linea Malpensa–Varese–Mendrisio–Como
A causa del guasto nella stazione di Malpensa Aeroporto T1, i seguenti treni subiscono variazioni di percorso:
•Treno 25555 (Stabio 05:37 – Malpensa Aeroporto T2 06:47): termina a Malpensa Aeroporto T1
•Treno 25560 (Malpensa Aeroporto T2 07:13 – Stabio 08:22): parte da Malpensa Aeroporto T1
Linea Malpensa–Milano Centrale
Per il guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Malpensa Aeroporto T1, il seguente treno subisce una variazione di percorso:
•Treno 2918 (Milano Centrale 05:55 – Gallarate 07:06): termina a Malpensa Aeroporto T2
Linea Malpensa–Milano Cadorna
Sono previste cancellazioni e variazioni di percorso per i seguenti treni:
Treni cancellati
•Treno 315 (Milano Cadorna 07:26 – Malpensa Aeroporto T2 08:10)
•Treno 326 (Malpensa Aeroporto T2 08:20 – Milano Cadorna 09:05)
Treni con variazioni di percorso
•Treno 311 (Milano Cadorna 06:26 – Malpensa Aeroporto T2 07:10): termina a Busto Arsizio Nord
•Treno 318 (Malpensa Aeroporto T2 07:20 – Milano Cadorna 08:05): parte da Busto Arsizio Nord

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.