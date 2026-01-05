Il Falò della Befana è a Lonate Ceppino: l’appuntamento è per lunedì sera

L’evento, organizzato dal Comune di Lonate Ceppino in collaborazione con il gruppo Alpini locale, prenderà il via alle 18 con il ritrovo in piazza. Il momento clou sarà alle 19

Lunedì 5 gennaio 2026 torna a Lonate Ceppino la tradizionale festa del Falò della Befana, un appuntamento che ogni anno richiama in piazza della Libertà famiglie e curiosi per salutare le festività natalizie.

L’evento, organizzato dal Comune di Lonate Ceppino in collaborazione con il gruppo Alpini locale, prenderà il via alle 18 con il ritrovo in piazza. Il momento clou sarà alle 19, quando le fiamme del falò illumineranno la serata, creando quell’atmosfera suggestiva che da sempre caratterizza questa ricorrenza.

La manifestazione rappresenta un’occasione per ritrovarsi insieme e mantenere viva una tradizione che affonda le radici nella cultura popolare, quella del fuoco purificatore che chiude il periodo delle feste e apre simbolicamente l’anno nuovo. Come da consuetudine, gli organizzatori hanno previsto anche una data alternativa: qualora le condizioni meteorologiche dovessero essere avverse, l’evento verrà rimandato a martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania.