Lo spettacolo dei treni: un pomeriggio di storia delle ferrovie a Gallarate

Sabato 7 febbraio alle 15 in stazione a Gallarate – o meglio alla sede del Gruppo Fermodellistico Valle Olona del Dopolavoro Ferroviario – saranno presentati tre nuovi volumi curati da Aldo Riccardi ed editi dalla gallaratese Prodigi Edizioni.

Riccardi è infatti riconosciuto come uno dei più autorevoli studiosi del settore: un ricercatore rigoroso, capace di ricostruire la storia delle ferrovie attraverso un lavoro paziente su archivi, fotografie d’epoca e documenti tecnici, restituendo non solo l’evoluzione dei mezzi e delle infrastrutture, ma anche il contesto industriale e umano che li ha accompagnati.

I libri presentati raccontano decenni di trasformazioni del sistema ferroviario italiano: si tratta di un doppio volume sull’epopea dell’elettrificazione (dagli accumulatori al trifase) e un libro che vede invece protagoniste le foto di Marcello Grillo e Marco Sartori, appassionati che hanno toccato varie linee tranviarie e ferroviarie.

L’incontro al DLF vedrà anche un focus locale, sulle “Varesine” – le motrici elettriche nate per il servizio sulla linea Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, caratterizzata da elettrificazione con terza rotaia – e sulle speciali carrozze LeBc 840, rimorchi accoppiati alle motrici ALe840 e dotati di apparecchiature per la conversione dalla corrente trifase a quella a corrente continua 3000 Volt, i due sistemi che hanno convissuto nel Nord Italia fino agli anni Settanta: destinati ai servizi diretti dal Piemonte alla Liguria – su linee caratterizzate da entrambi i sistemi di alimentazione – questi particolari rimorchi vennero attrezzati alle Officine Fs di Gallarate, dismesse nel 1997.

L’appuntamento è alla sede del Gruppo Fermodellistico Valle Olona – DLF Gallarate, al primo piano dell’edificio del bar “Fuori orario”, accessibile da via Beccaria o dal fondo del primo binario della stazione Fs.

Durante l’evento saranno esposti modelli in scala e oggettistica ferroviaria, a completare un pomeriggio dedicato alla storia, alla ricerca e all’identità ferroviaria della città.