Lutto a Varese: è scomparso Giorgio de Wolf, architetto e storico esponente politico

Varese perde uno dei protagonisti della sua recente vita politica e professionale. Si è spento Giorgio de Wolf, architetto di lungo corso che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per il centrodestra locale, ricoprendo incarichi di rilievo nelle principali istituzioni del territorio.

La sua carriera politica è stata indissolubilmente legata a Forza Italia, partito che ha guidato a livello territoriale in qualità di Segretario Provinciale. Il suo impegno istituzionale lo ha portato a ricoprire la carica di Vicepresidente della Provincia di Varese, oltre a numerosi ruoli amministrativi sia negli uffici di Villa Recalcati che nelle aule del consiglio comunale cittadino. È stato vicesindaco e assessore sotto la guida di Attilio Fontana e assessore in Provincia durante la presidenza di Marco Reguzzoni. In queste sedi, de Wolf ha operato unendo la sua visione politica alla sua esperienza tecnica, intervenendo attivamente nelle scelte di gestione del territorio.

La notizia del decesso è stata ufficializzata dal coordinamento provinciale di Forza Italia Varese attraverso un comunicato stampa che ne ripercorre la traiettoria umana e pubblica. Nella nota, gli esponenti azzurri ricordano de Wolf come un amico e un protagonista della vita del partito, sottolineando come sia stato un uomo impegnato e appassionato, capace di mettere le proprie competenze professionali a completa disposizione della collettività.

«Forza Italia piange un amico come Giorgio, a lungo protagonista della vita politica del nostro partito. Di lui resta il ricordo di un uomo impegnato ed appassionato che ha saputo mettere le proprie competenze a disposizione della collettività. A tutti i suoi famigliari le nostre condoglianze più sentite e un ricordo sentito», scrive Forza Italia provinciale.