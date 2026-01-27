Lutto a Varese: è scomparso Giorgio de Wolf, architetto e storico esponente politico
La sua carriera politica è stata indissolubilmente legata a Forza Italia, partito che ha guidato a livello territoriale in qualità di Segretario Provinciale. Il suo impegno istituzionale lo ha portato a ricoprire la carica di Vicepresidente della Provincia di Varese e vicesindaco in Comune con Fontana
Varese perde uno dei protagonisti della sua recente vita politica e professionale. Si è spento Giorgio de Wolf, architetto di lungo corso che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per il centrodestra locale, ricoprendo incarichi di rilievo nelle principali istituzioni del territorio.
La sua carriera politica è stata indissolubilmente legata a Forza Italia, partito che ha guidato a livello territoriale in qualità di Segretario Provinciale. Il suo impegno istituzionale lo ha portato a ricoprire la carica di Vicepresidente della Provincia di Varese, oltre a numerosi ruoli amministrativi sia negli uffici di Villa Recalcati che nelle aule del consiglio comunale cittadino. È stato vicesindaco e assessore sotto la guida di Attilio Fontana e assessore in Provincia durante la presidenza di Marco Reguzzoni. In queste sedi, de Wolf ha operato unendo la sua visione politica alla sua esperienza tecnica, intervenendo attivamente nelle scelte di gestione del territorio.
La notizia del decesso è stata ufficializzata dal coordinamento provinciale di Forza Italia Varese attraverso un comunicato stampa che ne ripercorre la traiettoria umana e pubblica. Nella nota, gli esponenti azzurri ricordano de Wolf come un amico e un protagonista della vita del partito, sottolineando come sia stato un uomo impegnato e appassionato, capace di mettere le proprie competenze professionali a completa disposizione della collettività.
«Forza Italia piange un amico come Giorgio, a lungo protagonista della vita politica del nostro partito. Di lui resta il ricordo di un uomo impegnato ed appassionato che ha saputo mettere le proprie competenze a disposizione della collettività. A tutti i suoi famigliari le nostre condoglianze più sentite e un ricordo sentito», scrive Forza Italia provinciale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.