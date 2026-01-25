Milano-Varese, ritorno al PalaLido per il derby del lunedì sera

Sarà il caro, vecchio PalaLido – che oggi è stato completamente ristrutturato e che si chiama Allianz Cloud – la cornice del derby numero 193 tra Olimpia Milano e Pallacanestro Varese, in scena in un inconsueto lunedì sera di gennaio (26, ore 20) come posticipo nobile della seconda di ritorno.

L’arena di piazza Stuparich, nel passato più o meno glorioso, ha regalato ai tifosi varesini attimi di grande gioia (e, ovviamente, anche delusioni): due su tutti. La vittoria nella sera dell’inaugurazione del Lido – 8 dicembre 1960 – con la Ignis capace di battere il Simmenthal e gettare così le basi per il primo scudetto che si concretizzò pochi mesi dopo. Il tiro da 3 punti della meteora Rusty LaRue che diede alla Metis di Dodo Rusconi la vittoria nella “bella” dei playoff il 12 marzo 2003 ai danni della Pippo di Attilio Caja. Lo riproponiamo qui sotto, che è sempre un bel vedere.

Una digressione storica per dire che Varese, anche questa volta e anche con un pronostico ampiamente contrario, ha il dovere di provare a fare risultato per più di un motivo.

Il primo: raddrizzare una classifica che poteva essere molto più gradevole e che invece è deficitaria tra vittorie tolte a tavolino (Trapani) e altre gettate sul campo (Treviso, Venezia).

Il secondo: le squadre alle spalle iniziano a muoversi e se la Nutribullet è stata stracciata da Trento, Cantù è passata in volata a Reggio Emilia “consegnando” così una Unahotels arrabbiata per la prossima di campionato.

Il terzo: all’andata l’EA7 divorò la Openjobmetis a Masnago: Varese era reduce dalla vittoria all’esordio su Sassari e forse quel risultato fece da anestetico, ma i 33 punti di scarto sono un’onta epocale che dovrebbe far inferocire chi li ha subiti. Attendiamo almeno un tentativo di vendetta.

Fatto l’elenco, è ovvio sottolineare come le due squadre abbiano un arsenale ampiamente differente: Varese è al completo ma non ha certo abbondanza di uomini, specie se Kastritis confermerà le rotazioni ridotte cui ci ha abituato. Milano può scegliere chi lasciare a riposo: la conta degli infortunati comprende Diop, Booker e Bolmaro, l’elenco degli arruolati è comunque lungo come le Pagine Bianche di un tempo. Tra di loro c’è l’ex di turno Nico Mannion, mentre da parte prealpina questo ruolo è appannaggio di Davide Alviti che quest’anno, contro le sue squadre precedenti, non ne ha azzeccata una. Speriamo svolti al Lido.

L’EA7 si trova in un momento di stagione quantomeno curioso: in campionato, dove aveva lasciato qualche punto di troppo, sta ora viaggiando a pienissimo ritmo con sette vittorie consecutive che l’hanno riportata al terzo posto dietro a Virtus e Brescia, le finaliste 2025. In Eurolega invece l’Olimpia aveva risalito la classifica ma dopo aver battuto l’Efes si è inceppata perdendo in serie con Stella Rossa, Real e Zalgiris. Con il Partizan all’orizzonte, e c’è da sperare che le attenzioni ambrosiane siano già al match di giovedì con i serbi contro cui Ricci e soci non potranno sbagliare per non perdere altro terreno dalla zona play-in.

LE ALTRE – Il weekend di LBA ha visto la vittoria importante di Brescia su una Udine beffata solo all’ultimo da Della Valle. In coda si muove Cantù (con De Raffaele in panchina) che espugna di un punto Reggio Emilia e lascia ultima Treviso, travolta in casa da Trento. La Nutribullet, a conti fatti, ha battuto solo Varese nell’ultimo periodo. Trieste e Tortona hanno ripreso colore silurando Sassari e Napoli mentre in posticipo ci saranno anche Cremona e Virtus di fronte al PalaRadi.

LA CLASSIFICA dopo le prime 5 partite della 17a giornata

Brescia 28; V. Bologna* 26; Milano* 24; Venezia* 22; Tortona 20; Trieste* 16; Cremona*, Napoli, Trento 14; Udine 12; VARESE*, Reggio Emilia, Sassari 10; Cantù 8; Treviso 6.

*una partita in meno