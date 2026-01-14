Nella notte del 17 gennaio viene attivata la nuova ferrovia Gallarate-Malpensa
FerrovieNord ha previsto la formale attivazione degli impianti, con allacciamento anche alla rete Fs. I primi treni dovrebbero partire il 23 gennaio, in tempo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina
È pronta a entrare in funzione la nuova linea ferroviaria che collega Gallarate con Malpensa Terminal 2. FerrovieNord – la società di gestione della rete lombarda – ha infatti ufficializzato, con una circolare territoriale, l’attivazione della nuova tratta infrastrutturale, un passaggio atteso da anni e strategico in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
Dal punto di vista tecnico, la formale attivazione avviene alle ore 3.00 di venerdì 17 gennaio 2026. L’avvio dell’attivazione commerciale, secondo quanto indicato dagli orari caricati nei motori di ricerca orari online, è invece previsto per giovedì 23 gennaio, quando i primi treni inizieranno a percorrere regolarmente la nuova linea con servizio viaggiatori, con il prolungamento a Gallarate delle corse provenienti da Milano via Bovisa/Saronno/Busto Nord.
La tratta Malpensa Aeroporto Terminal 2 – Gallarate è una nuova linea a doppio binario, che comprende anche il nuovo Bivio/Posto di comunicazione di Cardano al Campo, dove si dividono i binari verso Gallarate/Milano (che saranno quelli principali) e quelli verso Casorate Sempione/Domodossola.
Si tratta di un’infrastruttura classificata in categoria D4, elettrificata a 3.000 Volt in corrente continua e alimentata dalla nuova sottostazione elettrica di Cardano al Campo, insieme alla cabina di Casorate Sempione di Rfi. La pendenza massima della linea raggiunge il 18 per mille.
Sotto il profilo della sicurezza e della gestione della circolazione, sulla nuova tratta viene attivato il blocco elettrico automatico a correnti codificate, il sistema di distanziamento dei treni più avanzato, con la ripetizione continua dei segnali in cabina dei treni e il sistema di controllo della marcia dei treni (che ferma il convoglio in caso di mancata osservazione dei segnali) . Sono inoltre operativi nuovi segnali di protezione e blocco automatico, alcuni dei quali svolgono una funzione specifica di tutela del sistema di gallerie in prossimità della stazione di Malpensa Terminal 2, dotate anche di nuove postazioni telefoniche di emergenza.
E’ in arrivo la nuova ferrovia Gallarate-Malpensa: apertura prevista il 23 gennaio 2026
L’esercizio della linea sarà gestito in telecomando e la stazione di Gallarate Rfi assume il ruolo di “stazione porta” di accesso alla rete FerrovieNord: nei giorni scorsi a Gallarate è stato attivato il nuovo Apparato Centrale Computerizzato (il sistema che controlla segnali e scambi), progettato anche per la gestione della nuova linea e in sostituzione del precedente che risaliva al 1961.
A Gallarate un nuovo apparato che rivoluziona il controllo della circolazione ferroviaria
La linea comprende anche la nuova sottostazione elettrica di Cardano al Campo (nel bosco tra Cardano e Casorate) e di un punto di evacuazione e soccorso all’esterno delle gallerie di Malpensa Terminal 2, dotato di banchine, rampa carrabile e rete di idranti, secondo quanto previsto dal Piano di emergenza interno, già testato con una esercitazione coordinata dalla Prefettura.
Scontro tra due treni simulato, l’esercitazione alla nuova ferrovia di Malpensa
