Sgomberi e controlli all’alba, blitz della polizia locale di Como
Interventi degli agenti tra immobili abbandonati e aree sensibili della città. Identificate diverse persone e disposti allontanamenti
Proseguono le attività della Polizia Locale di Como a tutela della sicurezza urbana. Nella mattinata di oggi, martedì, alle prime luci dell’alba, gli agenti sono intervenuti in via Pastrengo, dove è stato sgomberato un immobile in stato di abbandono da tempo. All’interno della struttura sono stati trovati due cittadini stranieri, regolarmente presenti sul territorio, che avevano allestito giacigli di fortuna per trascorrere la notte.
I due sono stati identificati, deferiti all’autorità giudiziaria e successivamente allontanati. L’edificio, una volta liberato, è stato messo in sicurezza e riconsegnato alla disponibilità del proprietario, evitando così nuovi accessi abusivi.
L’attività di controllo è poi proseguita nella zona del Portico del Santissimo Crocefisso, in viale Varese, area frequentemente segnalata dai residenti. Qui gli agenti hanno identificato sei persone nei confronti delle quali sono state contestate violazioni al regolamento di polizia urbana per bivacco, con contestuale ordine di allontanamento.
Nel corso dei controlli è stato inoltre fermato uno straniero privo di documenti e risultato irregolare sul territorio nazionale. L’uomo è stato accompagnato in Questura per le procedure di identificazione e fotosegnalamento, al termine delle quali gli è stato notificato un nuovo ordine di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni.
Le operazioni rientrano in un più ampio piano di presidio del territorio: i controlli, fanno sapere dal Comando, proseguiranno anche nelle prossime settimane nelle aree ritenute più sensibili della città.
