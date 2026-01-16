Un nuovo incontro sul Peduncolo tra Malnate e Vedano Olona: “Anas presenterà il documento di fattibilità”
I sindaci di Vedano Olona e Malnate lo scorso 15 gennaio hanno incontrato l’Assessore di Regione Lombardia alle infrastrutture, Claudia Maria Terzi, e il Consigliere Regionale Emanuele Monti per "prendere atto dello stato di avanzamento della progettazione"
Si torna a parlare di Peduncolo, il collegamento dal Ponte di Vedano Olona e la zona industriale di Malnate, un’arteria che dovrebbe tagliare fuori dai centri abitati il traffico pesante.
Su richiesta del Sindaco di Vedano Olona, Sergio Mina, e del Sindaco di Malnate, Nadia Cannito, si è tenuto in data 15 gennaio un incontro con l’Assessore di Regione Lombardia alle infrastrutture, Claudia Maria Terzi, e col Consigliere Regionale Emanuele Monti, al fine di prendere atto dello stato di avanzamento della progettazione del peduncolo di Vedano Olona, opera considerata strategica per il territorio dei due comuni interessati dal futuro tracciato.
«Da noi sindaci – si legge nella nota diffusa dalle istituzioni – è stata apprezzata la sensibilità e la disponibilità dell’ente regionale sulle tematiche
relative alla realizzazione del “Peduncolo di Vedano Olona”, infrastruttura già oggetto di progetto preliminare ad opera di Anas S.p.A., risalente all’anno 2000».
«Un’opera – prosegue la nota -, il “Peduncolo del ponte di Vedano” che, se realizzata, sarà altresì funzionale sia all’autostrada Varese-Como-Lecco che alla Pedemontana, creando in tal modo un collegamento tra entrambe le arterie stradali. Dunque un’opera essenziale, oltre che per i tanti automobilisti che necessitano di raggiungere in tempi brevi i capoluoghi di provincia, anche e soprattutto per i cittadini malnatesi e vedanesi, che
vedrebbero diminuire il traffico in modo significativo all’interno del centro abitato, un miglioramento della sicurezza e una diminuzione dell’inquinamento ambientale».
Come riferito dall’Assessore Regionale, Claudia Maria Terzi, «entro poche settimane sarà presentato da Anas, soggetto incaricato della progettazione, a tutti gli enti locali interessati dal tracciato, Provincia, Comuni di Vedano Olona e Malnate, il documento di fattibilità delle alternative progettuali al fine analizzare le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie dell’opera».
Preso atto delle rassicurazioni ricevute, i Sindaci di Vedano Olona e di Malnate ringraziano l’Assessore Regionale, Maria Claudia Terzi e il Consigliere Regionale Emanuele Monti per la collaborazione e l’attenzione prestata.
