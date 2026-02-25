A Filmstudio 90 di Varese un ciclo di lezioni sulla Nouvelle Vague
Il focus dei 3 incontri sarà sulla Nouvelle Vague: un movimento cinematografico francese nato alla fine degli anni ‘50 e che ha influenzato moltissimi film successivi
Un corso per esplorare uno dei periodi più importanti della storia del cinema: al Cineclub Filmstudio 90 è pronto a partire un ciclo di lezioni sulla Nouvelle Vague, una corrente del cinema francese che ha cambiato per sempre la settima arte.
Le lezioni avranno luogo il 7, 14 e 28 marzo nella storica sede del Cineclub (Via De Cristoforis 5, VA) e saranno dalle 16.00 alle 18.00. Il focus dei 3 incontri sarà sulla Nouvelle Vague: un movimento cinematografico francese nato alla fine degli anni ‘50 e che ha influenzato moltissimi film successivi.
In quegli anni hanno esordito autori che hanno prodotto alcuni film che ancora oggi vengono studiati come Fino all’ultimo respiro, I 400 colpi, Cléo dalle 5 alle 7 e tanti altri. Il corso entrerà nello specifico di questi e altri film per analizzarne le particolarità e i motivi che li hanno resi così importanti.
Le lezioni sono pensate per gli amanti di quei film ma anche per chi cerca un primo approccio! Tutti gli incontri saranno curati da Maria Francesca Piredda, docente presso l’Università degli Studi dell’Insubria.
Inoltre, al Cinema Nuovo (Viale dei Mille, 39) il 9/03 è prevista una proiezione di Fino all’ultimo respiro: classico intramontabile firmato Jean-Luc Godard che torna in sala in una versione restaurata 4K: chi si iscriverà al corso completo avrà diritto al biglietto d’ingresso scontato.
L’ingresso al corso è riservato ai soci ARCI, qui tutte le info sul tesseramento: https://www.filmstudio90.it/tesseramento/; il costo di iscrizione al corso completo è di € 40,
mentre quello per la lezione singola è di € 15. Per info e prenotazioni scrivere a:
prenotazioni@filmstudio90.it
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.