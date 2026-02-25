A Filmstudio 90 di Varese un ciclo di lezioni sulla Nouvelle Vague

Un corso per esplorare uno dei periodi più importanti della storia del cinema: al Cineclub Filmstudio 90 è pronto a partire un ciclo di lezioni sulla Nouvelle Vague, una corrente del cinema francese che ha cambiato per sempre la settima arte.

Le lezioni avranno luogo il 7, 14 e 28 marzo nella storica sede del Cineclub (Via De Cristoforis 5, VA) e saranno dalle 16.00 alle 18.00. Il focus dei 3 incontri sarà sulla Nouvelle Vague: un movimento cinematografico francese nato alla fine degli anni ‘50 e che ha influenzato moltissimi film successivi.

In quegli anni hanno esordito autori che hanno prodotto alcuni film che ancora oggi vengono studiati come Fino all’ultimo respiro, I 400 colpi, Cléo dalle 5 alle 7 e tanti altri. Il corso entrerà nello specifico di questi e altri film per analizzarne le particolarità e i motivi che li hanno resi così importanti.

Le lezioni sono pensate per gli amanti di quei film ma anche per chi cerca un primo approccio! Tutti gli incontri saranno curati da Maria Francesca Piredda, docente presso l’Università degli Studi dell’Insubria.

Inoltre, al Cinema Nuovo (Viale dei Mille, 39) il 9/03 è prevista una proiezione di Fino all’ultimo respiro: classico intramontabile firmato Jean-Luc Godard che torna in sala in una versione restaurata 4K: chi si iscriverà al corso completo avrà diritto al biglietto d’ingresso scontato.

L’ingresso al corso è riservato ai soci ARCI, qui tutte le info sul tesseramento: https://www.filmstudio90.it/tesseramento/; il costo di iscrizione al corso completo è di € 40,

mentre quello per la lezione singola è di € 15. Per info e prenotazioni scrivere a:

prenotazioni@filmstudio90.it