A Gazzada Schianno stop alla variante del PGT: la minoranza all’attacco

Il futuro urbanistico di Gazzada Schianno fa una brusca virata. Nella seduta dello scorso 28 gennaio, la giunta comunale guidata dal sindaco Stefano Frattini ha deliberato la revoca dell’avvio del procedimento di variante generale al Piano di Governo del Territorio. Una decisione, quella contenuta nella delibera, che sposta l’asse delle priorità amministrative verso interventi ritenuti indifferibili, ma che ha immediatamente sollevato le critiche del gruppo di minoranza “Obiettivo Comune”.

La scelta dell’esecutivo nasce da una dettagliata relazione del nuovo responsabile dell’Area Tecnica, l’architetto Laura De Chiara, in carica dal 1° dicembre 2025. Il documento tecnico evidenzia come l’ufficio, attualmente in fase di riorganizzazione e gravato da recenti dimissioni, si trovi a dover gestire una mole di lavoro che rende insostenibile la prosecuzione della variante al PGT. Secondo quanto riportato nell’atto, l’amministrazione ha deciso di operare un bilanciamento degli interessi, giudicando prioritario l’impiego delle risorse umane ed economiche anche per la sicurezza e l’incolumità pubblica. Tra i punti caldi figurano la verifica della presenza e della validità di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi dei plessi scolastici e degli immobili di proprietà comunale, l’acquisizione delle aree per l’ampliamento del centro di raccolta rifiuti, la redazione del piano cimiteriale e lo studio di fattibilità per risolvere l’annoso problema del passaggio a livello di via Morazzone, quest’ultimo già oggetto di una delibera di metà gennaio.

Il sindaco Stefano Frattini ha difeso la scelta sottolineando che, per poter seguire in modo efficace e concreto la programmazione degli interventi necessari, è stato indispensabile demandare la variante urbanistica a un futuro prossimo. L’amministrazione ha comunque ribadito la propria disponibilità a un dialogo collaborativo con le minoranze, purché finalizzato a obiettivi concreti per il paese.

“Finalmente l’attività dell’ufficio Tecnico sta ripartendo – spiega ancora il sindaco Frattini – L’arrivo dell’architetto ci ha consentito di riprendere in mano i progetti e ristabilire le priorità. Come ad esempio quella del passaggio a livello: con la deliberazione del 15 gennaio 2026 è stata prevista la predisposizione di uno studio di fattibilità relativo alla risoluzione del passaggio al livello di via Morazzone. Questo studio è propedeutico per riaprire il tavolo di lavoro con RFI, che fu accantonato nel 2023“.

Di tutt’altro avviso è il consigliere di minoranza di “Obiettivo Comune” Francesco Bosco, che non nasconde la propria amarezza per quella che definisce l’ennesima occasione persa: “Rispetto il ruolo e l’impegno di tutti nella vita politico amministrativa del Comune, ma ritengo necessaria una preparazione minima che spesso non vedo. Negli ultimi sedici, diciassette anni il nostro Comune ha vissuto un lungo fermo amministrativo e, in precedenza, una mancanza di visione verso il futuro di Gazzada Schianno. Nonostante le opportunità, siamo rimasti fermi. Oggi mi sento disorientato e questo mi rattrista”.

“Mi sono messo in gioco, come altri, non per apparire ma per contribuire concretamente a migliorare la vivibilità del paese – continua Bosco -. La Delibera n. 7 del 28 gennaio 2026 sulla revoca dell’avvio della Variante generale al PGT rappresenta l’ennesima occasione persa, che conferma una gestione limitata all’ordinaria amministrazione” .

Resta ora da capire come questa riallocazione delle priorità influirà sullo sviluppo a lungo termine di Gazzada Schianno, in un clima politico teso tra la necessità di gestire l’urgenza e la richiesta di una programmazione più ambiziosa.