A Rovellasca e fede e tradizione si rinnovano nella Festa del Crocifisso

Dal 15 al 17 febbraio la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo al centro di celebrazioni, momenti di preghiera e iniziative comunitarie per una delle ricorrenze più sentite del paese

Si rinnova a Rovellasca uno dei momenti più sentiti dell’anno con la Festa del Crocifisso, in programma da domenica 15 a martedì 17 febbraio. Un appuntamento religioso e comunitario che unisce celebrazioni liturgiche, momenti di preghiera e iniziative a favore della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo.

Le celebrazioni prenderanno il via domenica 15 febbraio con le Messe alle 8 e alle 10 (quest’ultima presieduta da monsignor Flavio Feroldi, arciprete della Cattedrale di Como), il Rosario internazionale alle 15.30 e alle 16.30 la rappresentazione “Le donne nella Genesi”. La giornata si chiuderà con la Messa delle 18.

Lunedì 16 febbraio sono in programma l’Ufficio delle Letture alle 6.30, la Messa alle 9 e alle 15 la Messa con unzione dei malati. In serata, alle 20.30, la veglia di preghiera animata dai giovani, con la partecipazione della banda.

La giornata centrale sarà martedì 17 febbraio, con la Messa solenne delle 10.30 presieduta da monsignor Flavio Feroldi, e nel pomeriggio, alle 15.30, i Vespri e la tradizionale processione.

«La Festa del Crocifisso è una delle ricorrenze più profonde per la nostra comunità –dice il sindacodi Rovellasca Sergio Zauli– un momento che unisce fede, comunità e tradizione e che coinvolge il nostro paese».

Accanto al programma liturgico, la parrocchia propone anche la tradizionale pesca di beneficenza per la parrocchia, che sarà allestita nell’ex sala cinema nei giorni 14, 15, 16 e 17 febbraio.

Qui la locandina con il programma dettagliato