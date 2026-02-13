Bisca clandestina scoperta nei dintorni di Gallarate: 20 persone sorprese ai tavoli da poker, denunciato il gestore

Una bisca clandestina mascherata da associazione sportiva dilettantistica è stata scoperta dalla Guardia di Finanza nel Varesotto, al termine di un’attività mirata al contrasto del gioco illegale.

L’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Gallarate, è partita dall’analisi del territorio: gli investigatori avevano notato un’anomala e costante presenza di persone nelle ore serali e notturne, soprattutto nei fine settimana, con uscite all’alba dopo lunghe permanenze all’interno della struttura.

All’interno dei locali, privi delle necessarie autorizzazioni, i finanzieri hanno trovato una vera e propria sala da gioco. In una saletta riservata, con luci spente e porte chiuse, si svolgevano tornei di poker con caratteristiche riconducibili al gioco d’azzardo. Tra le modalità utilizzate anche il cosiddetto “sit and go”, formula in cui non è consentito rientrare una volta terminate le fiches.

Durante l’accesso, sono state identificate 20 persone, anche poco più che ventenni, intente a partecipare a partite di Texas Hold’em attorno a tre tavoli con tappeti verdi, con fiches in bella vista e denaro gestito dai croupier. Tra questi ultimi è stato riconosciuto anche un soggetto già denunciato in passato dalle Fiamme Gialle per indebita percezione del Reddito di cittadinanza, emersa proprio in relazione a numerose giocate e vincite online.

Dai controlli è emerso inoltre che la bisca rappresentava un punto di riferimento non solo per l’area gallaratese, ma anche per giocatori provenienti da altre province, incluse alcune zone del Piemonte. Diversi gli avventori con precedenti, anche per reati legati al gioco d’azzardo e alla sua organizzazione.

Nel corso dell’intervento, grazie al cane antidroga “Lorys” del Gruppo di Malpensa, è stata rinvenuta anche una dose di cocaina nelle tasche del gestore, che è stato denunciato.

Le indagini proseguono per ricostruire l’organizzazione e i flussi di denaro legati all’attività illecita.