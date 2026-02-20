Cade dal monopattino elettrico a Castagnola: grave un 32enne
L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la Strada di Gandria. L'uomo, un cittadino svizzero, ha riportato serie ferite dopo una caduta in discesa
Grave incidente della circolazione nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 febbraio, nel quartiere luganese di Castagnola. Un uomo di 32 anni è rimasto seriamente ferito a seguito di una rovinosa caduta mentre si trovava alla guida di un monopattino elettrico.
La dinamica
Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, l’incidente si è verificato poco prima delle 13.30. Il 32enne, cittadino svizzero domiciliato nel Luganese, stava percorrendo in discesa la Strada di Gandria. Per cause ancora oggetto di accertamenti da parte degli inquirenti, l’uomo ha perso il controllo del mezzo elettrico finendo violentemente a terra. Non risulterebbero altri veicoli coinvolti nel sinistro.
I soccorsi
Immediato l’intervento dei soccorritori della Croce Verde di Lugano, giunti sul posto con un’ambulanza. Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell’incidente, il 32enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le valutazioni mediche iniziali hanno confermato la gravità delle ferite riportate, giudicate serie dai sanitari.
Oltre ai soccorritori, sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, i colleghi della Polizia Città di Lugano per i rilievi del caso e la gestione della viabilità nel tratto interessato. L’inchiesta di polizia dovrà ora stabilire con esattezza i motivi della caduta.
