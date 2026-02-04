Guasto a Cadorna, ritardi e disagi sulla linea Milano-Varese

Varese News

A partire dalle 18 circa di mercoledì 4 febbraio, la circolazione sulla linea Milano-Saronno-Varese-Laveno ha subito forti ripercussioni a causa di un guasto tecnico all’infrastruttura all’interno della stazione di Milano Cadorna, segnalato dal gestore della rete. Il problema ha provocato ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso, con conseguente rimodulazione del servizio in una fascia oraria particolarmente delicata per i pendolari.

Ripercussioni anche sulla linea per Como

Gli effetti del guasto non si sono limitati alla direttrice verso Varese e Laveno. Rallentamenti e ritardi sono stati segnalati anche sulla linea Como–Saronno–Milano, che condivide parte dell’infrastruttura e il nodo di Saronno con la linea varesina.

Pubblicato il 04 Febbraio 2026
