Guasto a Cadorna, ritardi e disagi sulla linea Milano-Varese
Serata difficile per i pendolari della direttrice Milano–Saronno–Varese–Laveno
A partire dalle 18 circa di mercoledì 4 febbraio, la circolazione sulla linea Milano-Saronno-Varese-Laveno ha subito forti ripercussioni a causa di un guasto tecnico all’infrastruttura all’interno della stazione di Milano Cadorna, segnalato dal gestore della rete. Il problema ha provocato ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso, con conseguente rimodulazione del servizio in una fascia oraria particolarmente delicata per i pendolari.
Ripercussioni anche sulla linea per Como
Gli effetti del guasto non si sono limitati alla direttrice verso Varese e Laveno. Rallentamenti e ritardi sono stati segnalati anche sulla linea Como–Saronno–Milano, che condivide parte dell’infrastruttura e il nodo di Saronno con la linea varesina.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.