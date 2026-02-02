In Forcora si è tornati a sciare dopo quattro anni

Dopo quattro anni senza una vera stagione invernale, al Passo Forcora si torna finalmente a sciare. Domenica 1° febbraio gli impianti hanno riaperto ufficialmente, restituendo alla Val Veddasca una delle sue anime più riconoscibili e riportando la neve al centro della vita della montagna.

Nel 2024 c’era stata una timida ripartenza, un’apertura ridotta resa possibile solo per pochi giorni. Quest’anno, invece, le nevicate hanno permesso di preparare le piste e di accogliere nuovamente il pubblico. «È stata una giornata bellissima, con tantissima gente, molte famiglie e tanti bambini» racconta il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca, Ivan Vargiu. «La Forcora per il nostro Comune rappresenta un valore turistico molto grande, capace di attirare persone e dare ossigeno al territorio».

Un ritorno che assume anche un significato sociale. In un periodo in cui sciare è diventato sempre più costoso, la scelta di mantenere lo skipass giornaliero a 20 euro va nella direzione dell’accessibilità. «Vogliamo che anche i bambini possano avvicinarsi alla neve – sottolinea il sindaco -. Avere un impianto così vicino, facilmente raggiungibile, è un valore aggiunto per tutta la zona».

La riapertura è frutto del lavoro condiviso tra il Comune, il gestore delle Funivie del Lago Maggiore di Laveno e l’ingegner Bruno Rossi, titolare della concessione dell’impianto comunale. L’obiettivo è proseguire con l’apertura nei fine settimana finché la neve lo consentirà, valutando anche alcune aperture infrasettimanali.

Non torneranno forse le epiche nevicate degli anni novanta, di cui ci aveva parlato Simone Riva Berni, storico gestore del Bar Ristorante Forcora, durante il tour VA in Giro del 2022, ricordando come le ultime vere aperture risalissero al 2018 e al 2017, prima dello stop imposto dal Covid. Ma la neve di quest’inverno è intanto sufficiente per riaprire l’impianto.

Oggi il Bar Ristorante Forcora è gestito da Val Veddasca Turismo srl che, in occasione della giornata inaugurale, ha ospitato un momento conviviale di après-ski. Un segnale che racconta come la Forcora non sia soltanto un luogo dove sciare, ma anche uno spazio di incontro e socialità, capace di far sentire di nuovo viva la montagna.

La skiarea della provincia di Varese

Il Passo Forcora si trova nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, a pochi chilometri dal confine svizzero, ed è l’unica località sciistica della provincia di Varese, raggiungibile dal capoluogo in circa 50 minuti. La skiarea offre una pista principale di media difficoltà che collega il passo, a 1179 metri, con la cima del Monte Cadrigna a 1304 metri, servita da uno skilift lungo circa un chilometro.

La località è particolarmente adatta alle famiglie: sono presenti scuola sci per adulti e bambini in collaborazione con il CAI Luino, una pista per bob e slittini e il servizio di noleggio per sci, snowboard, ciaspole e attrezzature per la neve.

Per chi preferisce lo sci d’alpinismo o le escursioni con le ciaspole, la zona offre diversi itinerari lungo la Valle Veddasca e sulle cime della cresta italo-svizzera. Dalla vetta del Monte Cadrigna lo sguardo spazia sul Lago Maggiore e sulle cime del Monte Rosa e del Gottardo.

Come raggiungere la Forcora

Il Passo Forcora è raggiungibile da Maccagno percorrendo la strada provinciale 5 che sale lungo la Val Veddasca fino ai 1179 metri del valico, oppure, per chi arriva dalla Svizzera, passando dalla dogana di Indemini.

Per rimanere aggiornati su aperture, condizioni e prezzi, tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale Forcora Ski e sui canali social Facebook e Instagram.