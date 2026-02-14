La Lega di Mornago chiede chiarezza al sindaco sul nuovo incarico in Forza Italia
In un comunicato la Lega chiede un chiarimento pubblico sul percorso politico del primo cittadino e sulle possibili ricadute amministrative
A Mornago il dibattito politico si accende attorno al nuovo incarico in Forza Italia del sindaco Tamborini. A intervenire è la Lega cittadina, che in una nota chiede «chiarezza e rispetto» nei confronti della cittadinanza dopo quella che definisce una svolta politica significativa
Secondo il Carroccio mornaghese, il tema non è la legittimità della scelta personale, quanto piuttosto la coerenza rispetto al mandato ricevuto. «I cittadini meritano chiarezza e rispetto: dopo aver ricevuto il proprio mandato professandosi un esponente pienamente civico, certe prese di posizione vanno giustificate o viene meno il rapporto di fiducia» si legge nel comunicato.
La richiesta di chiarimenti pubblici
La Lega sottolinea come, fino a un anno fa, il sindaco si fosse presentato come civico, arrivando – ricordano – ad attaccare altri candidati definendoli «falsi civici con la tessera di partito in tasca». Da qui una serie di interrogativi: i cittadini erano a conoscenza di questa prospettiva? Il progetto civico potrà restare tale dopo questo passaggio in un partito? E quali saranno le eventuali conseguenze sulle scelte amministrative?
Nel mirino anche il silenzio del diretto interessato. La Lega evidenzia come la notizia non sia stata rilanciata dal sindaco sui propri canali social, solitamente molto attivi, e parla di «giochetti di pedine e correnti interni a Forza Italia» che, secondo il Carroccio, interesserebbero poco ai cittadini di Mornago.
I rapporti dentro Forza Italia
Un altro elemento sollevato riguarda la dinamica interna al partito azzurro a livello locale. Nel comunicato si fa riferimento al fatto che tra i banchi dell’opposizione sieda già un consigliere in quota Forza Italia, referente cittadino del partito e candidato sindaco alle scorse elezioni proprio contro Tamborini
Infine, la Lega ripercorre le tappe politiche del sindaco, parlando di un percorso «davvero unico», dai Giovani Padani fino all’approdo in Forza Italia, passando per esperienze in area centrista, in zona PD e vicino al Terzo Polo
Il Carroccio chiude con una domanda netta: «Il dubbio che ci rimane, e a cui speriamo di ricevere pubblicamente una risposta, è se sia coerente dirsi civici solo quando conviene»
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.