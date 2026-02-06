Provincia di Varese presenta il “piano territoriale di coordinamento”, uno strumento di sviluppo per i prossimi 15 anni

La Provincia di Varese ha presentato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), un documento strategico e di visione che mira a guidare lo sviluppo del territorio per i prossimi 15 anni. Il piano, frutto di due anni di lavoro e di un ampio processo di condivisione e inclusione, è stato illustrato come uno strumento fondamentale per la programmazione territoriale e per incidere sui PGT (Piani di Governo del Territorio) dei vari comuni.

Un obiettivo di mandato e un lavoro di squadra

Il presidente della Provincia Marco Magrini ha sottolineato come il PTCP sia uno degli obiettivi più importanti del suo mandato. La volontà principale è stata quella di creare un lavoro di condivisione, flessibilità, coinvolgimento e inclusione di tutti i comuni. Questo approccio, sebbene abbia comportato dei rallentamenti rispetto alle previsioni iniziali, ha permesso di ascoltare le esigenze dei territori, delle cinque aree territoriali della provincia di Varese, dei sindaci, dei professionisti che predispongono i PGT, delle imprese e delle associazioni di categoria, così da arrivare a un documento il più condiviso possibile.

«Il Ptcp nasce per rispondere alla domanda “che tipo di territorio vogliamo costruire per le prossime generazioni?” E Provincia, in quanto Casa dei Comuni, ha condotto la revisione del PTCP attraverso l’ascolto ed il coinvolgimento costante e concreto con i Comuni e con i territori – ha spiegato Marco Magrini – Il PTCP non si configura come un Piano “della Provincia”, ma come un Piano “per la provincia”, che ha coinvolto amministrazioni locali, enti e portatori di interesse. Abbiamo scelto di condividere scelte e processi, recependo anche le direttive regionali, perché solo un Piano costruito insieme può rispondere davvero alle esigenze reali del territorio».

Le tappe del PTCP

Il primo atto formale è stato compiuto il 30 dicembre scorso con l’approvazione della delibera la cui pubblicazione è avvenuta il 19 gennaio. Da quella data fino al 4 marzo, è possibile presentare osservazioni. L’obiettivo è l’adozione e l’approvazione del piano prima della fine del mandato del presidente, con una previsione di approvazione i consiglio provinciale entro settembre e l’istituzione dei tavoli operativi e l’avvio del monitoraggio per consentire eventuali aggiustamenti annuali.

Un documento di visione e programmazione

Il PTCP non è solo un piano urbanistico, ma è un documento di programmazione del territorio della provincia di Varese che andrà a incidere sui PGT dei vari comuni inserendo alcuni “paletti” specifici.

Il processo ha cercato di coinvolgere i singoli comuni, suddivisi nei cinque ambiti territoriali ottimali : Saronnese, Bustese, Luinese, Varese e Verbano. Questo confronto preventivo è stato cruciale per comprendere la corretta direzione, anche perché, dopo l’approvazione e la pubblicazione, i comuni avranno due anni di tempo per avviare le varianti generali ai propri piani di governo del territorio.

Una novità importante è la flessibilità e la revisionabilità periodica del piano. Ogni anno, i consigli provinciali potranno apportare piccole modifiche, evitando che il documento rimanga statico per lunghi periodi, come accaduto con il precedente PTCP del 2007. Saranno istituite commissioni, formate anche dai sindaci, per proporre modifiche.

Riduzione del consumo di suolo e rigenerazione urbana

Tra le priorità definite a livello regionale, spicca la riduzione del consumo di suolo. Il PTCP fissa due obiettivi ambiziosi: una riduzione del 25% entro il 2026 rispetto alle previsioni del 2013, e del 45% entro il 2030. Questo si abbina alla promozione della rigenerazione urbana, incentivando i comuni a ridurre la costruzione su “prato verde” e a riqualificare aree industriali dismesse.

La perequazione territoriale: Una Novità Importante

Un principio innovativo del PTCP è la perequazione a livello territoriale sovracomunale a livello di ATO. Questo permette di superare la visione puramente comunale della riduzione del consumo di suolo, consentendo una maggiore flessibilità e compensazione tra comuni con diverse esigenze e potenzialità.

Le altre priorità sono gli ambiti agricoli strategici, la rete ecologica e rete verde, la mobilità integrata e le connessioni con Milano, Como, Piemonte e Canton Ticino.

Un documento integrato e azioni dirette della Provincia

Il PTCP non si limita a fornire indirizzi, ma include anche nove progetti strategici che vedono la Provincia stessa protagonista. Questi progetti, come “Varese Cultura 2030” o lo sviluppo di nuove serie di collegamenti e piste ciclabili o il futuro ospedale unico o Alptransit, sono già in parte in atto o in fase di realizzazione. Il piano è un documento integrato che mette insieme la programmazione urbanistica con azioni strategiche dirette della Provincia, anche attraverso accordi e interventi nei piani delle opere pubbliche.

Prossimi passi e tempistiche

Attualmente, la fase di valutazione ambientale e strategica (VAS) è in corso, con la possibilità per associazioni, enti e cittadini di fornire contributi fino al 4 marzo. L’obiettivo è approvare il piano entro settembre, per consentire ai comuni di adeguare i propri PGT con indirizzi aggiornati e coerenti. La Regione Lombardia ha già approvato la revisione generale del Piano Territoriale Regionale a novembre 2025, pubblicato la scorsa settimana, e il PTCP provinciale entrerà in vigore nel 2026.

«La Provincia di Varese – ha commentato il consigliere Stefano Bellaria – riconosce e ringrazia tutti i soggetti che hanno contribuito al processo, in particolare i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti Parco, sottolineando come il PTCP rappresenti un processo in continua evoluzione, fondato sulla collaborazione e sulla condivisione con numerosi soggetti per costruire il futuro del territorio».