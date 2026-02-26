Referendum sulla riforma della magistratura: a Villa Recalcati le ragioni del Sì e del No

La riforma della giustizia torna al centro del dibattito pubblico varesino. Dopo il primo appuntamento dello scorso gennaio, la Camera Penale di Varese “Giuseppe Lozito – Lucio Paliaga” prosegue il suo percorso di approfondimento in vista del prossimo referendum. L’obiettivo è ambizioso quanto necessario: offrire alla cittadinanza un’informazione tecnica, rigorosa e lontana dalle strumentalizzazioni politiche su uno dei temi più divisivi e cruciali dell’ordinamento giudiziario italiano.

L’appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo 2026, alle ore 20:30, presso la prestigiosa cornice della Sala Convegni di Villa Recalcati, in Piazza della Libertà 1.

Il cuore dell’incontro, intitolato “La separazione delle carriere, Sì o No?“, «tocca una battaglia che l’Unione delle Camere Penali Italiane conduce da oltre trent’anni. Per l’avvocatura penalista, la distinzione netta tra chi accusa (il Pubblico Ministero) e chi giudica (il Giudice) non è un capriccio corporativo, ma il presupposto imprescindibile per un processo penale autenticamente accusatorio. L’obiettivo è garantire un giudice che sia “realmente terzo e imparziale”, come delineato dai valori della riforma Vassalli dell’89 e dal principio del giusto processo sancito dall’articolo 111 della Costituzione», spiegano gli organizzatori dell’incontro.

Per garantire un dibattito di altissimo profilo scientifico, la Camera Penale ha invitato due tra i più autorevoli esponenti dell’accademia e dell’area giuridica nazionale, chiamati a illustrare le contrapposte tesi referendarie, l’avvocato Oliviero Mazza, Ordinario di Procedura Penale presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca e già componente di Commissioni ministeriali per la riforma del codice, e il professor Gian Luigi Gatta, Ordinario di Diritto Penale all’Università degli Studi di Milano, già consigliere della Ministra Cartabia e Presidente dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale.

L’iniziativa, introdotta dalla Presidente della Camera Penale di Varese, avvocato Elisabetta Bertani, nasce dalla volontà di riportare la discussione su un piano ordinamentale e costituzionale, spiegano gli organizzatori.

L’evento, che gode del patrocinio della Provincia di Varese, si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia Marco Magrini, del sindaco di Varese Davide Galimberti e del Presidente dell’ordine degli avvocati, Carlo Battipede.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.