Varese
Sviluppare l’attenzione per ampliare la visione del mondo: un laboratorio gratuito a Varese
L’iniziativa, aperta a giovani e adulti, nasce dalla collaborazione tra “Unaltrastoria”, il movimento “Mondo senza guerre e senza violenza” e il “Movimento Umanista”
10 Febbraio 2026
Un appuntamento dedicato alla crescita interiore e alla consapevolezza. Domenica 28 febbraio, dalle 10:00 alle 12:30, la sede di “unaltrastoriaVArese” in via Francesco Del Cairo 34 ospiterà un Laboratorio di Autoconoscenza focalizzato sul tema dell’attenzione.
L’iniziativa, aperta a giovani e adulti, nasce dalla collaborazione tra “Unaltrastoria”, il movimento “Mondo senza guerre e senza violenza” e il “Movimento Umanista”. L’obiettivo dell’incontro è esplorare come lo sviluppo dell’attenzione possa favorire una maggiore coscienza, libertà interna e potenza nel pensare, migliorando al contempo la capacità di apprendimento e di memoria.
L’ingresso è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 338.7075200 o scrivere a unaltrastoria.varese@gmail.com.
