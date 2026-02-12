Uisp e Aice, un protocollo d’intesa per combattere l’epilessia

NOTIZIARIO UISP del 12 febbraio 2026

OBIETTIVO INCLUSIONE – Uisp e Aice contro l’epilessia

Il 9 febbraio è stata celebrata la Giornata mondiale dell’epilessia, con cui si intende sensibilizzare l’opinione pubblica, combattere i pregiudizi e promuovere una maggiore conoscenza di questa patologia. In questa occasione presidi ospedalieri e i principali monumenti o edifici istituzionali delle città italiane vengono illuminati di viola. L’Uisp conferma il suo impegno per promuovere l’inclusione nella pratica sportiva delle persone con epilessia, già concretizzato nella firma del protocollo d’intesa con Aice (Associazione Italiana Contro l’Epilessia), avvenuta a dicembre 2025.

L’accordo ha ulteriormente rafforzato l’impegno Uisp affinché lo sport diventi davvero un diritto di tutti. La collaborazione con Aice, permetterà all’associazione di sviluppare percorsi condivisi, capaci di valorizzare competenze e sensibilità, contribuendo a creare contesti sportivi più attenti, accoglienti e informati. Al centro dell’attenzione ci sono sempre le persone e la loro salute, le pari opportunità di accesso alle attività sportive e motorie, la sicurezza.

Il Protocollo d’Intesa si applica “alle attività ludico-motorie, ricreative e sportive dilettantistiche rivolte a persone – in età evolutiva, adulta o anziana – che, in relazione a una condizione patologica certificata, necessitino al bisogno della somministrazione di un medicinale che non comporti competenza o discrezionalità di tipo sanitario”.

Uisp e Aice intendono estendere in tutta Italia una adeguata formazione degli operatori. Il Protocollo, traendo origine dal bisogno specifico delle persone con epilessia, dovrà costituire – si legge nel testo – “uno strumento inclusivo estensibile a soggetti con bisogni analoghi ed aperto all’adesione di ulteriori associazioni rappresentative del mondo della disabilità e dello sport”.

BASKET, FIRST LEAGUE – Pronti a giocarsi tutto

Rush finale in First League, penultima giornata della prima fase con le squadre che si giocano la posizione migliore, in vista della seconda parte di stagione, che precederà i playoff e i playout! Partiamo dal gruppo Sud, dove il Basket Venegono supera chiaramente la Tartaruga Binago (già sicura del 10 posto), ma non taglia il traguardo della salvezza, visto il concomitante successo di Vedano. Montello Young soffre ma vince con Rovello e si giocherà, il secondo posto, che vale la qualificazione fra le top 8, nel big match conclusivo della 1 fase con Irish.

Gli stessi venegonesi regolano il Phoenix Cantello per 81-60 e si apprestano alla gara decisiva con il fattore campo da sfruttare. I Boosters Vedano Olona sconfiggono la No Look Gerenzano di 20 punti e questo successo dà buone speranze di salvezza diretta ai vedanesi di coach Dalle Ave, malgrado la salvezza diretta, passi dai risultati di Venegono e Gerenzano. La Just Drink It porta a casa l’ennesima vittoria, espugnando il campo del Bst Tradate, nel penultimo appuntamento della 1 fase con il punteggio di 101-90.

SPORTPERTUTTI – Allenarsi in coppia, perché no?

Allenarsi con la persona amata non fa bene solo al corpo, ma rappresenta un vero e proprio toccasana per la salute della relazione. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Social and Personal Relationships, l’attività fisica condivisa genera benefici che durano ben oltre l’allenamento: migliora l’umore per l’intera giornata e aumenta sensibilmente il livello di felicità nella coppia.

Questo accade perché affrontare sfide fisiche comuni infonde nuova energia al legame, ricreando quella complicità tipica delle fasi più intense di una storia d’amore. Uisp promuove il valore sociale dello sport come un diritto accessibile a chiunque. Per questo le associazioni affiliate alla Uisp propongono attività aperte a tutti, senza distinzioni e a ogni età: perché muoversi insieme è il modo migliore per prendersi cura di sé e delle persone che amiamo, a vent’anni come a ottanta.

