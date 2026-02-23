Una cerimonia laica per l’ultimo saluto a Giorgio Malnati

Si terrà martedì 24 febbraio, alle 15 presso la Sala del Commiato nel Tempio Crematorio di Giubiano a Varese, la cerimonia laica di addio a Giorgio Malnati, scomparso il 21 febbraio scorso all’età di 86 anni. A darne il triste annuncio sono le figlie Laila, Mara e i parenti tutti.

Figura da decenni radicata nella vita civile, politica e culturale di Varese, Malnati era stato tra i protagonisti delle battaglie sindacali nella Fiom Cgil e tra i soci fondatori della cooperativa dei giornalisti di VareseNews. Studioso appassionato della Cina — paese che aveva visitato e amato fin dagli anni del suo lavoro in BTicino — aveva dedicato a quella civiltà anni di letture, ricerche e scrittura.

Il suo ultimo gesto verso la città che aveva abitato e servito è stato una donazione: settantaquattro libri sulla Cina, lasciati alla Biblioteca Civica di Varese perché altri potessero continuare il viaggio che lui aveva iniziato.

