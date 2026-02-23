Una cerimonia laica per l’ultimo saluto a Giorgio Malnati
Si terrà martedì 24 febbraio, alle 15 presso la Sala del Commiato nel Tempio Crematorio di Giubiano
Si terrà martedì 24 febbraio, alle 15 presso la Sala del Commiato nel Tempio Crematorio di Giubiano a Varese, la cerimonia laica di addio a Giorgio Malnati, scomparso il 21 febbraio scorso all’età di 86 anni. A darne il triste annuncio sono le figlie Laila, Mara e i parenti tutti.
Figura da decenni radicata nella vita civile, politica e culturale di Varese, Malnati era stato tra i protagonisti delle battaglie sindacali nella Fiom Cgil e tra i soci fondatori della cooperativa dei giornalisti di VareseNews. Studioso appassionato della Cina — paese che aveva visitato e amato fin dagli anni del suo lavoro in BTicino — aveva dedicato a quella civiltà anni di letture, ricerche e scrittura.
Il suo ultimo gesto verso la città che aveva abitato e servito è stato una donazione: settantaquattro libri sulla Cina, lasciati alla Biblioteca Civica di Varese perché altri potessero continuare il viaggio che lui aveva iniziato.
