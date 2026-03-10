A Varese il corso “La previdenza a 360 gradi” promosso dall’Ordine dei Medici

“La previdenza a 360 gradi” è il titolo del corso di aggiornamento promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese, in programma sabato 14 marzo, a partire dalle ore 8, presso Unahotels, in via Albani 73 a Varese.

Introdotto dalla Presidente dell’Ordine dei Medici Dottoressa Giovanna Beretta, il corso di aggiornamento avrà come relatore il Dottor Luigi Mario Daleffe, vicepresidente di Fondazione Enpam – Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.

Il corso, che permetterà di ottenere gli Ecm, sarà diviso in due sessioni. La prima dedicata al tema “La previdenza: concetti generali sulla Previdenza. L’ENPAM: oggi e prospettive future”. La seconda incentrata su “Come funziona l’ENPAM. L’assistenza ENPAM”. Il corso si chiuderà con un post test.

Durante il Convegno saranno presenti alcuni funzionari ENPAM per fornire consulenza in materia di previdenza e assistenza.