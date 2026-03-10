Varese News

Varese Laghi

A Varese il corso “La previdenza a 360 gradi” promosso dall’Ordine dei Medici

Sabato 14 marzo all’Unahotels di via Albani un corso di aggiornamento con il vicepresidente della Fondazione Enpam Luigi Mario Daleffe. L’iniziativa, introdotta dalla presidente dell’Ordine Giovanna Beretta, affronterà il tema della previdenza medica e consentirà ai partecipanti di ottenere crediti ECM

medico

La previdenza a 360 gradi” è il titolo del corso di aggiornamento promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese, in programma sabato 14 marzo, a partire dalle ore 8, presso Unahotels, in via Albani 73 a Varese.

Introdotto dalla Presidente dell’Ordine dei Medici Dottoressa Giovanna Beretta, il corso di aggiornamento avrà come relatore il Dottor Luigi Mario Daleffe, vicepresidente di Fondazione Enpam – Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.
Il corso, che permetterà di ottenere gli Ecm, sarà diviso in due sessioni. La prima dedicata al tema “La previdenza: concetti generali sulla Previdenza. L’ENPAM: oggi e prospettive future”. La seconda incentrata su “Come funziona l’ENPAM. L’assistenza ENPAM”. Il corso si chiuderà con un post test.
Durante il Convegno saranno presenti alcuni funzionari ENPAM per fornire consulenza in materia di previdenza e assistenza.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.