A Varese il corso “La previdenza a 360 gradi” promosso dall’Ordine dei Medici
Sabato 14 marzo all’Unahotels di via Albani un corso di aggiornamento con il vicepresidente della Fondazione Enpam Luigi Mario Daleffe. L’iniziativa, introdotta dalla presidente dell’Ordine Giovanna Beretta, affronterà il tema della previdenza medica e consentirà ai partecipanti di ottenere crediti ECM
“La previdenza a 360 gradi” è il titolo del corso di aggiornamento promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese, in programma sabato 14 marzo, a partire dalle ore 8, presso Unahotels, in via Albani 73 a Varese.
Introdotto dalla Presidente dell’Ordine dei Medici Dottoressa Giovanna Beretta, il corso di aggiornamento avrà come relatore il Dottor Luigi Mario Daleffe, vicepresidente di Fondazione Enpam – Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.
Il corso, che permetterà di ottenere gli Ecm, sarà diviso in due sessioni. La prima dedicata al tema “La previdenza: concetti generali sulla Previdenza. L’ENPAM: oggi e prospettive future”. La seconda incentrata su “Come funziona l’ENPAM. L’assistenza ENPAM”. Il corso si chiuderà con un post test.
Durante il Convegno saranno presenti alcuni funzionari ENPAM per fornire consulenza in materia di previdenza e assistenza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.