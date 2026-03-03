Dalla penna di Stefano Motta arriva “Felik”: il nuovo romanzo si svela in biblioteca

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della narrativa e dei grandi intrecci letterari. Sabato 7 marzo, alle ore 17:00, la Sala Monaco della Biblioteca di Busto Arsizio ospiterà la presentazione ufficiale di “Felik”, l’ultima fatica letteraria dello scrittore Stefano Motta.

L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale, rappresenta un’occasione preziosa per dialogare con un autore poliedrico, capace di spaziare con successo tra la narrativa per ragazzi, la saggistica e il romanzo d’autore.

L’autore e la presentazione

Stefano Motta vanta una solida carriera nel panorama editoriale nazionale, collaborando con case editrici di prestigio come Einaudi Ragazzi, Àncora, ALFA Edizioni e Loescher. Con “Felik”, lo scrittore torna a confrontarsi con il pubblico varesino portando una storia che promette di coinvolgere per stile e profondità.

A dialogare con l’autore sarà Pamela Lainati, giornalista e collaboratrice di CAI Edizioni, che aiuterà il pubblico a svelare le pieghe della trama e le ispirazioni che hanno dato vita al romanzo.

Info utili per l’accesso

L’incontro si terrà presso la Sala Monaco della Biblioteca Comunale (Via Paolo Camillo Marliani, 7), con ingresso suggerito da via Borroni.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Al termine della presentazione, l’autore sarà a disposizione dei lettori per il consueto firmacopie.