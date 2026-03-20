Il Prisma, vent’anni di idee e incontri per Castellanza

“I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti”. Con la frase del poeta turco Nazım Hikmet si è aperta martedì 17 marzo, al ristorante Infinity di Castellanza, la serata per i vent’anni dell’associazione culturale Il Prisma, guidata dal presidente Alessandro Mazzucchelli.

Un anniversario sentito e partecipato, con la sala piena per celebrare una realtà che in questi due decenni si è ritagliata un ruolo riconosciuto nella vita culturale cittadina.

Ad aprire l’incontro è stato l’avvocato Mario Rossi, che ha ripercorso con ironia e partecipazione alcuni momenti simbolo della storia dell’associazione e dei suoi soci, richiamando episodi, incontri e passaggi che hanno segnato il cammino del Prisma fin dalla fondazione. Ad accompagnare i vari momenti della festa il sottofondo musicale affidato alla raffinata chitarra classica di Antioco Puddu.

A fare gli onori di casa è stato quindi Alessandro Mazzucchelli, presidente sin dall’inizio dell’esperienza associativa e figura centrale di un percorso costruito nel segno del dialogo e del confronto. Alla serata hanno preso parte anche le istituzioni cittadine, con la presenza del sindaco di Castellanza Cristina Borroni e dell’assessore alla Cultura Davide Tarlazzi, a testimonianza del legame consolidato tra l’associazione e la città. Un rapporto che negli anni si è sviluppato attorno a iniziative, incontri pubblici e appuntamenti capaci di portare a Castellanza ospiti e temi di rilievo.

In primo piano Alessandro Mazzucchelli e Mario Rossi

Ospiti della serata tre nomi di primo piano: lo scrittore giornalista scientifico Giovanni Caprara, lo scrittore Mauro Della Porta Raffo e Andrea Buffoni, già senatore socialista di rigorosa formazione lombardiana, che ha richiamato alcuni episodi della Prima Repubblica.

Interventi diversi per tono e contenuti, ma accomunati dal filo della riflessione e della memoria, nel solco di uno stile che da sempre caratterizza il Prisma.

Nel corso della serata è stato inoltre donato ai presenti un libro ricordo del ventennale, pensato per raccogliere immagini, protagonisti e tappe principali di questi primi vent’anni di attività. Un omaggio che ha dato ulteriore significato a una ricorrenza non solo celebrativa, ma anche carica di valore per il territorio.

Dal 2005 a oggi Il Prisma ha organizzato circa un centinaio di eventi, affrontando temi che spaziano dalla letteratura alla scienza, dalla politica allo sport, con l’obiettivo di offrire alla città occasioni di approfondimento e confronto.

Vent’anni dopo, la sensazione è che questo anniversario non rappresenti un punto d’arrivo, ma piuttosto una nuova partenza.