“La notte dell’Innominato” arriva all’Auditorium di Turate

Domenica 8 marzo alle 16,30 all’Auditorium dell’Oratorio San Luigi di Turate va in scena lo spettacolo teatrale “La notte dell’Innominato”, un intenso atto unico liberamente tratto da “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni.

Lo spettacolo, messo in scena dalla Compagnia della Ruota di Saronno, porta sul palco uno degli episodi più celebri e drammatici del romanzo manzoniano: la notte di tormento dell’Innominato, il potente signore che, dopo aver fatto rapire Lucia, vive una crisi profonda che lo porterà a cambiare vita.

Un passaggio carico di tensione emotiva e riflessione morale, che diventa occasione per esplorare i temi della coscienza, del dubbio e della conversione interiore. L’adattamento è firmato da Massimo Beneggi, con la regia di Vanni Saltarelli.

A interpretare i personaggi saranno Carla Bernardini, Aurora Cattaneo, Donatella Cattaneo, Massimo Beneggi, Marco Biscella, Giorgio Lippi e Giovanni Sirna.

Luci e suoni sono curati da Carlo Vitali e Francesco Zaffaroni, i costumi da Rita Banfi e gli arredi da Giancarlo Barizza.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.