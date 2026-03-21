Prevenzione e salute: Villa Napoleonica apre le porte ai cittadini con il Villaggio della Salute

Una giornata interamente dedicata al benessere, alla diagnosi precoce e alla conoscenza del territorio. Sabato 21 marzo 2026, la cornice di Villa Napoleonica a Varese ospita gli “Stati Generali della Salute”, un evento aperto a tutta la cittadinanza e alle scuole per rimettere al centro la cultura della prevenzione.

Dalle ore 10.00 alle 18.00, il primo piano della Villa si trasforma in un vero e proprio Villaggio della Salute, dove i cittadini possono usufruire di consulti, screening gratuiti e informazioni preziose in diverse aree mediche. Parallelamente, dalle 9.15 alle 14.15, l’Auditorium ospiterà panel di approfondimento sull’importanza di giocare d’anticipo contro le patologie più diffuse.

Il Villaggio della Salute: screening e prevenzione

L’accesso alle attività è libero e, nella maggior parte dei casi, non è necessaria la prenotazione. Tra i principali servizi offerti vi è l’Area Oncologica: ATS Insubria permetterà la prenotazione in loco di mammografie. Presenti anche le grandi realtà del volontariato come C.A.O.S., A.N.D.O.S., Favo, Europa Donna e Varese per l’Oncologia per attività di counselling e per presentare progetti innovativi come “Coccole di Estetica Oncologica”. Cuore e Metabolismo: Valutazione del rischio cardiovascolare per la fascia 40-60 anni con la dottoressa Castiglioni (ACRC) e controlli della pressione arteriosa con il team del dottor Maresca. Diabete: Test glicemici gratuiti e video informativi sulla gestione della terapia e sulla prevenzione del piede diabetico a cura di DI.VA. e ADTS Tradate. Salute Mentale e “Fitness Cognitivo”: Neuropsicologi e neurologi del CDCD saranno a disposizione per screening cognitivi e consigli su come mantenere il cervello giovane attraverso stili di vita corretti. Respiro e Allergie: L’associazione “Respiriamo Insieme” offrirà screening pneumologici completi (spirometria, misurazione FeNO e degli eosinofili). Bambini e Vista: Spazio allo screening precoce del linguaggio e dello sviluppo psicomotorio per i più piccoli, oltre a test della funzione visiva (Ipovisus) per intercettare precocemente eventuali deficit.

«È importante sensibilizzare i cittadini – spiega Salvatore Gioia direttore generale ATS Insubria – alla prevenzione primaria e quella secondaria di screening. Abbiamo tutta una serie di offerte e abbiamo coordinato tutte e tre le ASST del territorio dell’Insubria e abbiamo lavorato assieme a tutte le associazioni proprio per dare ai cittadini una panoramica complessiva di quella che è la prevenzione. Questo è il messaggio più importante per questi tre giorni, ovvero che la prevenzione è la linea strategica per fare in modo che il servizio sanitario regionale e nazionale diventi sostenibile e dia le maggiori risorse possibili a tutti i cittadini.»

INFO UTILI

Quando: Sabato 21 marzo 2026

Dove: Villa Napoleonica, Varese

Orari: Villaggio della Salute (10.00-18.00) | Panel Auditorium (09.15-14.15)

Ingresso: Libero e gratuito.