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Prevenzione e salute: Villa Napoleonica apre le porte ai cittadini con il Villaggio della Salute

Diverse associazioni del territorio offrono screening gratuiti e informazioni in diverse aree mediche per sensibilizzare alla prevenzione

Generico 16 Mar 2026

Una giornata interamente dedicata al benessere, alla diagnosi precoce e alla conoscenza del territorio. Sabato 21 marzo 2026, la cornice di Villa Napoleonica a Varese ospita gli “Stati Generali della Salute”, un evento aperto a tutta la cittadinanza e alle scuole per rimettere al centro la cultura della prevenzione.

Dalle ore 10.00 alle 18.00, il primo piano della Villa si trasforma in un vero e proprio Villaggio della Salute, dove i cittadini possono usufruire di consulti, screening gratuiti e informazioni preziose in diverse aree mediche. Parallelamente, dalle 9.15 alle 14.15, l’Auditorium ospiterà panel di approfondimento sull’importanza di giocare d’anticipo contro le patologie più diffuse.

Generico 16 Mar 2026

Il Villaggio della Salute: screening e prevenzione

L’accesso alle attività è libero e, nella maggior parte dei casi, non è necessaria la prenotazione. Tra i principali servizi offerti vi è l’Area Oncologica: ATS Insubria permetterà la prenotazione in loco di mammografie. Presenti anche le grandi realtà del volontariato come C.A.O.S., A.N.D.O.S., Favo, Europa Donna e Varese per l’Oncologia per attività di counselling e per presentare progetti innovativi come “Coccole di Estetica Oncologica”. Cuore e Metabolismo: Valutazione del rischio cardiovascolare per la fascia 40-60 anni con la dottoressa Castiglioni (ACRC) e controlli della pressione arteriosa con il team del dottor Maresca. Diabete: Test glicemici gratuiti e video informativi sulla gestione della terapia e sulla prevenzione del piede diabetico a cura di DI.VA. e ADTS Tradate. Salute Mentale e “Fitness Cognitivo”: Neuropsicologi e neurologi del CDCD saranno a disposizione per screening cognitivi e consigli su come mantenere il cervello giovane attraverso stili di vita corretti. Respiro e Allergie: L’associazione “Respiriamo Insieme” offrirà screening pneumologici completi (spirometria, misurazione FeNO e degli eosinofili). Bambini e Vista: Spazio allo screening precoce del linguaggio e dello sviluppo psicomotorio per i più piccoli, oltre a test della funzione visiva (Ipovisus) per intercettare precocemente eventuali deficit.

«È importante sensibilizzare i cittadini – spiega Salvatore Gioia direttore generale ATS Insubria – alla prevenzione primaria e quella secondaria di screening. Abbiamo tutta una serie di offerte e abbiamo coordinato tutte e tre le ASST del territorio dell’Insubria e abbiamo lavorato assieme a tutte le associazioni proprio per dare ai cittadini una panoramica complessiva di quella che è la prevenzione. Questo è il messaggio più importante per questi tre giorni, ovvero che la prevenzione è la linea strategica per fare in modo che il servizio sanitario regionale e nazionale diventi sostenibile e dia le maggiori risorse possibili a tutti i cittadini.»

INFO UTILI
Quando: Sabato 21 marzo 2026
Dove: Villa Napoleonica, Varese
Orari: Villaggio della Salute (10.00-18.00) | Panel Auditorium (09.15-14.15)
Ingresso: Libero e gratuito.

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Pubblicato il 21 Marzo 2026
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