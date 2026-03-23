Riforma Nordio bocciata, Andrea Pellicini: “Rispettiamo il voto ma occasione persa”

«Prendiamo atto del risultato, che non soddisfa, ma va rispettato». È il commento di Andrea Pellicini, componente della Commissione Giustizia alla Camera, all’esito del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia promossa dal ministro Carlo Nordio.

Secondo Pellicini, il dato territoriale evidenzia una spaccatura: «In provincia di Varese e in Lombardia ha prevalso chiaramente il sì, così come in gran parte del Nord Italia, dove il voto favorevole è stato convinto. Dispiace che altre aree del Paese non abbiano seguito la stessa direzione». Un risultato che, aggiunge, «andrà analizzato con attenzione», sottolineando come «dove è stata fatta campagna si siano registrati esiti positivi».

Il deputato esprime rammarico soprattutto «da avvocato più che da politico», ribadendo come la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante fosse «una battaglia storica delle Camere penali italiane». A suo giudizio, il confronto referendario sarebbe stato condizionato da una «campagna politica che ha oscurato gli aspetti tecnici della riforma, nata per garantire una reale parità tra accusa e difesa».

Pellicini ricorda come la riforma rappresentasse «un punto fondamentale del programma elettorale» del Cenrodestra e come l’iter parlamentare sia stato portato avanti «nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori». Nonostante la bocciatura, ribadisce che «il voto va rispettato, pur con rammarico perché si credeva nel merito della riforma».

Infine, nessuna ripercussione sull’esecutivo: «Non ci saranno conseguenze sul Governo, la maggioranza resta compatta e si prosegue serenamente nell’azione amministrativa».

RIFORMA COSTITUZIONALE, IL DIBATTITO A MATERIA