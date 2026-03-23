«SOS liste d’attesa» fa tappa a Varese

La battaglia per una sanità pubblica, universale e accessibile non si ferma. Anche nel 2026 il comitato «La Lombardia SiCura» torna a mobilitarsi contro il fenomeno delle liste d’attesa infinite e la rinuncia alle cure che colpisce sempre più cittadini.

Gli appuntamenti sul territorio

Le sigle varesine — tra cui CGIL, SPI, ACLI, Medicina Democratica, Auser e molte altre — hanno pianificato un calendario di sensibilizzazione per supportare la mobilitazione regionale.

Si comincia venerdì 27 marzo con un volantinaggio davanti alla Casa di Comunità di via Monte Rosa a Varese, dove verrà illustrata l’attività degli sportelli a tutela dei pazienti. Il momento centrale sarà però sabato 28 marzo: nella mattinata, in Piazza del Garibaldino a Varese e simultaneamente a Saronno, torneranno gli «Sportelli in piazza». Qui i volontari aiuteranno chi è in attesa di prestazioni mediche a presentare ricorso alle ASST per ottenere visite e analisi nei tempi previsti dalle priorità cliniche.

Le rivendicazioni: meno «intramoenia», più assunzioni

Al centro della protesta c’è una critica netta alla gestione regionale, accusata di privilegiare la sanità privata a scapito di quella pubblica. Gli organizzatori chiedono un cambio di rotta su punti precisi:

Riduzione delle liste d’attesa: limitando l’attività intramoenia e introducendo un Centro Unico di Prenotazione (CUP) realmente regionale.

Valorizzazione del personale: con nuove assunzioni di medici e infermieri negli ospedali e nelle Case di Comunità.

Riequilibrio pubblico-privato: affinché il privato sia complementare e non sostitutivo, sotto il controllo stringente di Regione e ATS.

Dignità nelle RSA: con un aumento del contributo pubblico per le rette, in particolare per i malati di Alzheimer.

Verso il corteo di Milano

Tutte le iniziative locali confluiranno nella grande manifestazione regionale in programma per sabato 11 aprile a Milano. Il corteo partirà alle ore 15.00 da via Galvani, sotto la sede della Regione Lombardia, per concludersi all’Arco della Pace con gli interventi dei rappresentanti dei lavoratori e delle associazioni.

I prossimi appuntamenti a Varese:

Venerdì 27 marzo: Volantinaggio presso la Casa di Comunità, via Monte Rosa.

Sabato 28 marzo: Sportello SOS liste d’attesa in Piazza del Garibaldino.