«SOS liste d’attesa» fa tappa a Varese
Sabato 28 marzo banchetti in Piazza del Garibaldino per aiutare i cittadini a far valere il diritto alle cure. Le iniziative precedono il grande corteo regionale dell'11 aprile a Milano
La battaglia per una sanità pubblica, universale e accessibile non si ferma. Anche nel 2026 il comitato «La Lombardia SiCura» torna a mobilitarsi contro il fenomeno delle liste d’attesa infinite e la rinuncia alle cure che colpisce sempre più cittadini.
Gli appuntamenti sul territorio
Le sigle varesine — tra cui CGIL, SPI, ACLI, Medicina Democratica, Auser e molte altre — hanno pianificato un calendario di sensibilizzazione per supportare la mobilitazione regionale.
Si comincia venerdì 27 marzo con un volantinaggio davanti alla Casa di Comunità di via Monte Rosa a Varese, dove verrà illustrata l’attività degli sportelli a tutela dei pazienti. Il momento centrale sarà però sabato 28 marzo: nella mattinata, in Piazza del Garibaldino a Varese e simultaneamente a Saronno, torneranno gli «Sportelli in piazza». Qui i volontari aiuteranno chi è in attesa di prestazioni mediche a presentare ricorso alle ASST per ottenere visite e analisi nei tempi previsti dalle priorità cliniche.
Le rivendicazioni: meno «intramoenia», più assunzioni
Al centro della protesta c’è una critica netta alla gestione regionale, accusata di privilegiare la sanità privata a scapito di quella pubblica. Gli organizzatori chiedono un cambio di rotta su punti precisi:
Riduzione delle liste d’attesa: limitando l’attività intramoenia e introducendo un Centro Unico di Prenotazione (CUP) realmente regionale.
Valorizzazione del personale: con nuove assunzioni di medici e infermieri negli ospedali e nelle Case di Comunità.
Riequilibrio pubblico-privato: affinché il privato sia complementare e non sostitutivo, sotto il controllo stringente di Regione e ATS.
Dignità nelle RSA: con un aumento del contributo pubblico per le rette, in particolare per i malati di Alzheimer.
Verso il corteo di Milano
Tutte le iniziative locali confluiranno nella grande manifestazione regionale in programma per sabato 11 aprile a Milano. Il corteo partirà alle ore 15.00 da via Galvani, sotto la sede della Regione Lombardia, per concludersi all’Arco della Pace con gli interventi dei rappresentanti dei lavoratori e delle associazioni.
I prossimi appuntamenti a Varese:
Venerdì 27 marzo: Volantinaggio presso la Casa di Comunità, via Monte Rosa.
Sabato 28 marzo: Sportello SOS liste d’attesa in Piazza del Garibaldino.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
OttoMarco su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Tonino su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.