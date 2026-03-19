Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Stati Generali della Salute: tre giorni in diretta dalle Ville Ponti

Sei ministri, presidenti di regione e oltre cinquanta tra enti e associazioni. Dal 19 al 21 marzo seguiremo in diretta i panel e gli interventi. Sabato il "Villaggio della Salute" sarà aperto ai cittadini

Varese, le Ville Ponti - foto di Roby Vanola

Dal 19 al 21 marzo le Ville Ponti ospitano gli Stati Generali della Salute, un evento che ambisce a diventare un appuntamento annuale di riferimento nazionale sul tema della sostenibilità del sistema sanitario. Varesenews seguirà la tre giorni in diretta con un live blog che raccoglierà interventi, spunti dai panel e voci dei protagonisti. (IL PROGRAMMA E TUTTI GLI ARTICOLI)

Sabato 21 marzo la tre giorni si chiude con il Villaggio della Salute, aperto gratuitamente a tutti i cittadini e alle scuole dalle 10 alle 18. Nel villaggio sarà possibile incontrare medici, operatori sanitari, associazioni e volontariato per ricevere informazioni e consulenze su prevenzione cardiovascolare, diabete, nutrizione, salute mentale, oncologia, invecchiamento attivo. Nel live blog: gli interventi istituzionali, le proposte emerse dai tavoli di lavoro, il manifesto delle associazioni e il racconto della giornata aperta al pubblico.

 

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.