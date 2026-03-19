Stati Generali della Salute: tre giorni in diretta dalle Ville Ponti
Sei ministri, presidenti di regione e oltre cinquanta tra enti e associazioni. Dal 19 al 21 marzo seguiremo in diretta i panel e gli interventi. Sabato il "Villaggio della Salute" sarà aperto ai cittadini
Dal 19 al 21 marzo le Ville Ponti ospitano gli Stati Generali della Salute, un evento che ambisce a diventare un appuntamento annuale di riferimento nazionale sul tema della sostenibilità del sistema sanitario. Varesenews seguirà la tre giorni in diretta con un live blog che raccoglierà interventi, spunti dai panel e voci dei protagonisti. (IL PROGRAMMA E TUTTI GLI ARTICOLI)
Sabato 21 marzo la tre giorni si chiude con il Villaggio della Salute, aperto gratuitamente a tutti i cittadini e alle scuole dalle 10 alle 18. Nel villaggio sarà possibile incontrare medici, operatori sanitari, associazioni e volontariato per ricevere informazioni e consulenze su prevenzione cardiovascolare, diabete, nutrizione, salute mentale, oncologia, invecchiamento attivo. Nel live blog: gli interventi istituzionali, le proposte emerse dai tavoli di lavoro, il manifesto delle associazioni e il racconto della giornata aperta al pubblico.
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