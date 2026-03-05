Terzo appuntamento tra Mastini e Alleghe: Varese deve fare tesoro degli errori commessi

No: la Gara 2 giocata ad Alleghe non deve essere dimenticata dai Mastini. Al contrario i gialloneri devono analizzare nel dettaglio gli errori commessi, alcuni anche piuttosto evidenti, lavorando per migliorare le sbavature, e mettere sul ghiaccio in Gara 3 (primo ingaggio giovedì 5, ore 20:30; arbitri Lega-Pignatti con Brenna-Tortia) la qualità di gioco di cui sono capaci, assieme alla grinta che non è mai mancata. Se Varese gioca come sa fare, è possibile raggiungere la fase successiva alla quale mancano due vittorie per ciascuna delle contendenti.

Errori, dicevamo, che si sono visti in maniera piuttosto chiara, partendo da Matikainen, che probabilmente non ha disposto sul ghiaccio la formazione nel migliore dei modi, concedendo spazi troppo ampi che le Civette hanno occupato, frequentando con troppa insistenza il terzo difensivo giallonero. Troppi tiri e spesso pericolosi, con il disco che più di una volta è stato lasciato agli avversari dopo il rebound. Questo non deve accadere, se non altro non in maniera così frequente.

Va detto però che l’assenza di Bastille ha pesato e non poco, disinnescando in qualche modo anche Buono che non ha trovato giocatori verso cui scaricare dischi come gli succede con il franco-canadese. Di peso anche la mancata presenza di Erik Mazzacane, fattore che ha tolto energie al reparto difensivo, apparso a volte in affanno.

Sia chiaro, al “De Toni” si sono viste anche cose belle, ma evidentemente non sono bastate a contrastare un avversario che ha la limpida caratteristica di sfruttare qualsiasi sbavatura altrui, potendo contare su di un reparto offensivo letale. E potendo scegliere di volta in volta due fra i tre finlandesi Viikila-Isiguzo-Huhtela, da affiancare a giocatori come De Toni, Alessio o Diego Iori, tutti attaccanti che il senso del gol lo hanno tatuato nel DNA. Veneti molto forti anche in difesa, partendo da una coppia di portieri che si equivalgono, il tutto condito da quel giusto grado di ruvidità che nell’hockey non guasta.

I Mastini tra le mura amiche dovrebbero tornare al completo, a parte i lungodegenti e a Pisarenko che ne avrà per una decina di giorni (e quindi sarà disponibile solo per l’eventuale semifinale) a causa dell’infortunio subito nella prima partita di playoff.

Gialloneri chiamati quindi a confermare quanto di bello visto proprio nel primo turno, per una sfida che rimane difficile ma non impossibile da superare: con un gioco ordinato e ben gestito i varesini possono superare i veneti, facendo attenzione soprattutto alla coesione tra reparti. Si può fare insomma, basta tornare a fare i Mastini. E poi servirà ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni, che come sempre aiuta con il proprio calore a spingere avanti i gialloneri.

GARA3 05 marzo 2026

Aosta (2) – Fassa (0) (ore 20.00)

Appiano (0) – Pergine (2) (ore 20.00)

Caldaro (2) – Feltre (0) (ore 20.30)

Varese (1) – Alleghe (1) (ore 20.30)

