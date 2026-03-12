Tradate diventa capitale del Risiko: arriva il primo Master cittadino
Due giorni di sfide strategiche a Villa Truffini, il 28 e 29 marzo, con partite valide per il circuito nazionale e giocatori attesi da tutta Italia
Tradate si prepara ad accogliere giocatori da tutta Italia per un fine settimana all’insegna della strategia e della convivialità. Il Risiko! Club Ufficiale I Galli di Tradate organizza il primo Master di Risiko Città di Tradate, un evento che il 28 e 29 marzo porterà in città appassionati provenienti da ogni regione.
Si giocherà secondo le regole dei campionati ufficiali, con partite valide per il circuito nazionale. Un appuntamento importante non solo per i giocatori più esperti, ma anche per chi vuole avvicinarsi al mondo del Risiko competitivo in un ambiente organizzato e accogliente.
Per due giorni Tradate sarà “invasa” pacificamente da strateghi, dadi e carri armati, con l’obiettivo di vivere insieme un’esperienza di gioco intensa ma anche conviviale. Non solo competizione: il Master sarà anche occasione per scoprire la città, gustare l’ospitalità locale e condividere la passione per uno dei giochi da tavolo più amati di sempre.
Per molti partecipanti sarà anche un’opportunità importante: il torneo può rappresentare un passo verso la qualificazione alle finali nazionali.
Grande soddisfazione da parte di tutti i soci del club che, tramite il presidente, sottolineano il valore dell’evento non solo dal punto di vista sportivo ma anche comunitario: «Per noi è un onore organizzare il primo Master Città di Tradate. Abbiamo lavorato con impegno per portare nella nostra città un evento ufficiale di livello nazionale. Arriveranno giocatori da tutta Italia e sarà un’occasione straordinaria per far conoscere Tradate, le sue realtà e il suo spirito di accoglienza. Il nostro obiettivo è offrire due giorni di sana competizione, divertimento e condivisione».
IL PROGRAMMA
OPEN – SABATO 28 Marzo
(Villa Truffini – Corso Paolo Bernacchi 2, Tradate)
L’Open si svolgerà con la formula di due partite a somma punti.
Programma Open
– 13.00 – inizio iscrizioni
– 14.00 – prima partita
– 17.00 – seconda partita
– 20.00 – premiazioni
A seguire cena presso Folk Pub Tradate (Corso Paolo Bernacchi 130).
MASTER – DOMENICA 29 Marzo
(Villa Truffini – Corso Paolo Bernacchi 2, Tradate)
Il torneo si svolgerà secondo il regolamento “Tornei Master” di Risiko!, con due partite per tutti più semifinali e finale secondo il regolamento ufficiale.
Programma Master
– 09.00 – apertura iscrizioni
– 10.30 – prima partita
– 13.00 – pausa pranzo presso Folk Pub Tradate
– 14.00 – seconda partita
– 17.00 – semifinali
– dalle 20.00 – cena e finale presso Folk Pub Tradate
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Tradate e sostenuta da diverse realtà del territorio: Folk Pub, Donini Immobiliare, DAS Assicurazioni (agenzia Gorla Minore–Tradate), Bar Dolce Far Niente di Tradate, Petit Cafè di Tradate, Tappo 12 Bakery di Tradate e Hotel Ungheria di Varese, che hanno scelto di affiancare il club in questo progetto di rilevanza nazionale.
Le porte sono aperte a tutti: esperti, appassionati e neofiti. C’è spazio per chi punta alla vittoria e per chi vuole semplicemente vivere un weekend diverso, fatto di strategia, amicizia e divertimento.
Per iscrizioni: risiko.tradate@gmail.com
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Bruno Paolillo su Come cambia la viabilità tra Biumo e viale Belforte a Varese
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.