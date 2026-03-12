Tradate diventa capitale del Risiko: arriva il primo Master cittadino

Tradate si prepara ad accogliere giocatori da tutta Italia per un fine settimana all’insegna della strategia e della convivialità. Il Risiko! Club Ufficiale I Galli di Tradate organizza il primo Master di Risiko Città di Tradate, un evento che il 28 e 29 marzo porterà in città appassionati provenienti da ogni regione.

Si giocherà secondo le regole dei campionati ufficiali, con partite valide per il circuito nazionale. Un appuntamento importante non solo per i giocatori più esperti, ma anche per chi vuole avvicinarsi al mondo del Risiko competitivo in un ambiente organizzato e accogliente.

Per due giorni Tradate sarà “invasa” pacificamente da strateghi, dadi e carri armati, con l’obiettivo di vivere insieme un’esperienza di gioco intensa ma anche conviviale. Non solo competizione: il Master sarà anche occasione per scoprire la città, gustare l’ospitalità locale e condividere la passione per uno dei giochi da tavolo più amati di sempre.

Per molti partecipanti sarà anche un’opportunità importante: il torneo può rappresentare un passo verso la qualificazione alle finali nazionali.

Grande soddisfazione da parte di tutti i soci del club che, tramite il presidente, sottolineano il valore dell’evento non solo dal punto di vista sportivo ma anche comunitario: «Per noi è un onore organizzare il primo Master Città di Tradate. Abbiamo lavorato con impegno per portare nella nostra città un evento ufficiale di livello nazionale. Arriveranno giocatori da tutta Italia e sarà un’occasione straordinaria per far conoscere Tradate, le sue realtà e il suo spirito di accoglienza. Il nostro obiettivo è offrire due giorni di sana competizione, divertimento e condivisione».

IL PROGRAMMA

OPEN – SABATO 28 Marzo

(Villa Truffini – Corso Paolo Bernacchi 2, Tradate)

L’Open si svolgerà con la formula di due partite a somma punti.

Programma Open

– 13.00 – inizio iscrizioni

– 14.00 – prima partita

– 17.00 – seconda partita

– 20.00 – premiazioni

A seguire cena presso Folk Pub Tradate (Corso Paolo Bernacchi 130).

MASTER – DOMENICA 29 Marzo

(Villa Truffini – Corso Paolo Bernacchi 2, Tradate)

Il torneo si svolgerà secondo il regolamento “Tornei Master” di Risiko!, con due partite per tutti più semifinali e finale secondo il regolamento ufficiale.

Programma Master

– 09.00 – apertura iscrizioni

– 10.30 – prima partita

– 13.00 – pausa pranzo presso Folk Pub Tradate

– 14.00 – seconda partita

– 17.00 – semifinali

– dalle 20.00 – cena e finale presso Folk Pub Tradate

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Tradate e sostenuta da diverse realtà del territorio: Folk Pub, Donini Immobiliare, DAS Assicurazioni (agenzia Gorla Minore–Tradate), Bar Dolce Far Niente di Tradate, Petit Cafè di Tradate, Tappo 12 Bakery di Tradate e Hotel Ungheria di Varese, che hanno scelto di affiancare il club in questo progetto di rilevanza nazionale.

Le porte sono aperte a tutti: esperti, appassionati e neofiti. C’è spazio per chi punta alla vittoria e per chi vuole semplicemente vivere un weekend diverso, fatto di strategia, amicizia e divertimento.

Per iscrizioni: risiko.tradate@gmail.com