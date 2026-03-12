Un amore che continua oltre il tempo: Claudio Pettenuzzo presenta il suo libro a Varese

Una storia d’amore che non si spegne con la malattia e neppure con la morte. È questo il cuore di “Ti aspetterò dove tramonta il sole”, il libro di Claudio Pettenuzzo che verrà presentato sabato 14 marzo alle 17 nella sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese, in via Romagnosi 9.

L’iniziativa nasce anche grazie all’impegno del gruppo Le 0048, realtà impegnata in numerose attività di sensibilizzazione e solidarietà, di cui Pettenuzzo fa parte da tempo come fotografo. Proprio attraverso il suo obiettivo ha raccontato molte delle iniziative dell’associazione, contribuendo a dare visibilità al loro messaggio di resilienza e di sostegno a chi affronta momenti difficili. Questa volta, però, Pettenuzzo ha scelto uno strumento diverso: la scrittura.

Il libro racconta la storia vera dell’amore tra Claudio e Sabrina, un legame intenso che attraversa gli anni e si confronta con la malattia, le terapie, le speranze e le illusioni. Un racconto autobiografico che diventa anche un viaggio interiore: tra i ricordi, il dolore e il bisogno di non perdere nemmeno un frammento della vita condivisa.

Con la memoria l’autore torna a quel giorno lontano in cui ha visto per la prima volta Sabrina, l’inizio di una storia che da allora non si è più interrotta. Anche dopo la sua scomparsa, il legame resta vivo, come un abbraccio che non si riesce a sciogliere. Scrivere è diventato così un modo per custodire ogni istante vissuto insieme, per non lasciare che il tempo cancelli emozioni, gesti e momenti condivisi.

Nel libro il dolore si intreccia con la consapevolezza che chi abbiamo amato continua a vivere dentro di noi. È un sentimento che accomuna molte persone che hanno perso qualcuno di importante: la paura di dimenticare, di perdere i ricordi. Ma proprio quei ricordi diventano la forza per andare avanti.

In questo percorso Le 0048 hanno avuto un ruolo importante. Sabrina viene ancora oggi considerata parte della loro famiglia e il suo spirito, raccontano i membri del gruppo, continua ad accompagnarli nelle iniziative e negli eventi. Il suo messaggio – “non mollare mai” – resta un punto di riferimento.

Alla presentazione interverranno, oltre all’autore, Roberto Leonardi, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Giuseppe Micalizzi, presidente di EcoRun Varese, e Luigi Manco, presidente di La Varese Nascosta e VareseSempre. A moderare l’incontro sarà la giornalista Silvia Giovannini.