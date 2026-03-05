Varese News

“Un NO che difende tutti”, ad Angera un incontro pubblico sul referendum costituzionale

Appuntamento giovedì 12 marzo in sala consiliare per una serata di approfondimento con l’avvocato Marco Lacchin

Incontri

12 Marzo 2026

Ad Angera una serata di confronto dedicata al referendum costituzionale. L’appuntamento è per giovedì 12 marzo alle 21:00 nella sala consiliare del Comune di Angera.

Intitolato Un NO che difende tutti, l’incontro organizzato dal circolo del Partito democratico “L. Banetti” sarà un momento aperto alla cittadinanza per approfondire e discutere i contenuti del referendum.

L’intervento dell’avvocato Marco Lacchin

Relatore della serata sarà Marco Lacchin, avvocato, che interverrà per analizzare gli aspetti giuridici e istituzionali del tema referendario. L’incontro sarà introdotto da Giorgio Broggi, segretario del circolo del Partito Democratico “L. Banetti” di Angera, Ispra e Ranco, che presenterà le ragioni dell’iniziativa e il contesto in cui si inserisce il dibattito.

5 Marzo 2026
