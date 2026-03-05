“Un NO che difende tutti”, ad Angera un incontro pubblico sul referendum costituzionale

Ad Angera una serata di confronto dedicata al referendum costituzionale. L’appuntamento è per giovedì 12 marzo alle 21:00 nella sala consiliare del Comune di Angera.

Intitolato Un NO che difende tutti, l’incontro organizzato dal circolo del Partito democratico “L. Banetti” sarà un momento aperto alla cittadinanza per approfondire e discutere i contenuti del referendum.

L’intervento dell’avvocato Marco Lacchin

Relatore della serata sarà Marco Lacchin, avvocato, che interverrà per analizzare gli aspetti giuridici e istituzionali del tema referendario. L’incontro sarà introdotto da Giorgio Broggi, segretario del circolo del Partito Democratico “L. Banetti” di Angera, Ispra e Ranco, che presenterà le ragioni dell’iniziativa e il contesto in cui si inserisce il dibattito.