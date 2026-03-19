Verso la EcoRun 2026: a Varese una mattinata con gli studenti contro bullismo e cyberbullismo
Studenti del Liceo Cairoli protagonisti lunedì mattina all'Isis Newton per dialogare con psicologi e istituzioni sulla gestione dei conflitti e il rispetto delle regole dentro e fuori dal campo
L’aula magna “Angelo Mentasti” dell’Isis Newton di Varese si prepara a ospitare un momento di riflessione cruciale per il mondo della scuola e dello sport. Lunedì 23 marzo, alle ore 9:00, i riflettori si accenderanno su un tema di stretta attualità: il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. L’incontro, dal titolo «Bullismo e cyberbullismo: educare al rispetto, anche attraverso lo sport», rappresenta la terza tappa del percorso formativo verso la EcoRun Varese 2026, puntando a rafforzare l’alleanza tra giovani, istituzioni e famiglie.
Un percorso di consapevolezza verso la EcoRun
L’iniziativa segue il successo dell’appuntamento dedicato ai disturbi alimentari e si inserisce nel ciclo “Uomo, ambiente e società”. Questa volta l’obiettivo è stimolare una riflessione profonda su fenomeni in costante crescita, utilizzando lo sport come linguaggio universale di correttezza e inclusione. «L’obiettivo è creare una rete solida – spiegano gli organizzatori – perché solo attraverso il lavoro congiunto tra adulti e studenti si possono sviluppare strategie efficaci di prevenzione».
I protagonisti del dialogo in Aula Magna
L’evento, curato direttamente dalle classi del Liceo Classico “E. Cairoli” di Varese, vedrà confrontarsi esperti di diversi settori. Al tavolo dei relatori siederanno Daniele Marzagalli, dirigente dell’Isis Newton, e Lelia Mazzotta Natale, referente dell’Ufficio Scolastico Territoriale per la legalità. Il punto di vista accademico e psicologico sarà affidato a Pietro Pitruzzello (Università dell’Insubria) e a Cristina Mastronardi, psicoterapeuta dell’associazione Amico Fragile ODV, mentre Francesco Adragna porterà l’esperienza del mondo sportivo e scolastico del Cairoli.
La scuola come presidio di legalità
L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, conferma la vocazione delle scuole varesine come spazi aperti al dialogo e alla sensibilizzazione. Non si parlerà solo di rischi legati alla rete, ma soprattutto di responsabilità e rispetto reciproco, valori che la EcoRun Varese intende promuovere non solo durante la competizione sportiva, ma lungo tutto il cammino di avvicinamento all’edizione 2026. Un tassello fondamentale per costruire una comunità più consapevole e attenta al benessere delle nuove generazioni.
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