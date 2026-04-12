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Castronno, successo per la Giornata ecologica

Raccolti numerosi rifiuti grazie ai tanti volontari e associazioni che hanno partecipato all'iniziativa

generico varese

Si è svolta sabato 11 aprile la seconda edizione della “Giornata ecologica” a Castronno, organizzata dal Gruppo Smile in collaborazione con diverse realtà del territorio, tra cui associazioni locali, scuola materna, comitato genitori e Lega Ambiente. Il ritrovo, fissato alle ore 8:30 presso il parcheggio del cimitero, ha visto la presenza di numerosi volontari che, muniti di guanti e attrezzature, si sono impegnati nella pulizia di strade, sentieri e aree verdi del paese.
L’iniziativa si è conclusa con un buon risultato, ovvero decine di sacchi di rifiuti raccolti, segno concreto dell’impegno e della sensibilità ambientale della comunità. Un successo che conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e associazioni per la tutela del territorio.
Gli organizzatori ringraziano per l’aiuto i volontari VRA e le associazioni Scuola Materna Castronno “Puricelli e Combi”, Lega Ambiente, Comitato genitori, Orizzonte e CSI Oratorio Castronno, Castronno Sunday Runners, Good Samaritan e Proloco.

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Pubblicato il 12 Aprile 2026
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