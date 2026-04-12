Incidente sulla Tangenziale Est a Vedano Olona: lunghe code
Schianto tra due auto nel tratto Vedano Olona – Tangenziale Est: sul posto soccorsi e forze dell’ordine
Incidente stradale nella galleria del tratto compreso tra Vedano Olona e la Tangenziale Est, sulla strada che porta verso l’Iper, dove due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Al momento la viabilità è molto rallentata.
Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone, tra cui una donna di 70 anni. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ee Varese, oltre ai Vigili del Fuoco di Varese. La gestione dei soccorsi sanitari è stata coordinata da Soreu Laghi. Non sono al momento note le condizioni precise dei feriti.
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