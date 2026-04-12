Varese News

Varese Laghi

Incidente sulla Tangenziale Est a Vedano Olona: lunghe code

Schianto tra due auto nel tratto Vedano Olona – Tangenziale Est: sul posto soccorsi e forze dell’ordine

Valganna - viabilità varie

Incidente stradale nella galleria del tratto compreso tra Vedano Olona e la Tangenziale Est, sulla strada che porta verso l’Iper, dove due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Al momento la viabilità è molto rallentata.
Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone, tra cui una donna di 70 anni. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ee Varese, oltre ai Vigili del Fuoco di Varese. La gestione dei soccorsi sanitari è stata coordinata da Soreu Laghi. Non sono al momento note le condizioni precise dei feriti.

Seguono aggiornamenti

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.