Parco del Ticino: weekend del Primo maggio all’insegna dei controlli

Il lungo weekend del primo maggio e le temperature quasi estive hanno richiamato centinaia di turisti sulle spiagge e nei boschi lungo il fiume Ticino.

Quest’anno, grazie a al controllo e alla prevenzione capillare avviata da settimane per volontà del Presidente del Parco, Ismaele Rognoni, la situazione è decisamente migliorata, almeno per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti, vera piaga soprattutto in alcune zone. L’obiettivo di questa task force dell’Ente che ha chiesto un grosso sforzo al personale del settore vigilanza e volontariato è chiaro: garantire la fruizione rispettosa delle aree naturali e contrastare i fenomeni di degrado.

Venerdì 1 maggio il servizio congiunto ha visto impegnati i Guardiaparco, le Gev di Parasacco e Pavia e due Gev della Provincia di Pavia nelle zone di Cava e Mezzanino, in località Ponte della Becca e Linarolo, alla Baia del Re, area Vul e Ciottele a Pavia. In totale sono state elevate una ventina di sanzioni per accesso in aree di divieto.

Per quanto riguarda l’abbandono di rifiuti, l’attività di informazione ha fatto registrare un netto miglioramento dei comportamenti, a dimostrazione che l’attività di sensibilizzazione e la vigilanza stanno scoraggiando i comportamenti incivili.

Domenica 3 maggio l’attività ha visto impegnati sei volontari del distaccamento di Vigevano, quattro Gev e due uomini di Protezione civile, per il controllo della spiaggia nelle località Sayonara, Ronchi, Castagnolo, Torricella e Bosco Ghisolfa. Una sola la sanzione elevata e zero rifiuti abbandonati.

Nella giornata di domenica, anche il Presidente del Parco, Ismaele Rognoni, ha voluto partecipare personalmente al servizio di sensibilizzazione e vigilanza. Un gesto volto soprattutto a testimoniare la propria gratitudine e vicinanza al Settore Vigilanza e ai numerosi volontari impegnati nei controlli.

«E’ stato un onore, per me, poter ammirare l’impegno e la dedizione messi al servizio della comunità in questo weekend. Venerdì non era nemmeno una giornata qualunque, era la Festa dei Lavoratori; giornata in cui donne e uomini, dipendenti e volontari del Parco Lombardo della Valle del Ticino, hanno scelto di esserci a tutela del territorio – dichiara il Presidente Ismaele Rognoni – Domenica ho scelto di esserci anche io, fra loro, e ho potuto constatare con piacere che le attività che abbiamo scelto di portare avanti quest’anno iniziando subito a Pasquetta stanno dando i loro frutti. Sono zero i rifiuti abbandonati nelle zone controllate, frutto delle attività di sensibilizzazione e repressione portate avanti dal mese scorso. A Vigevano, località Sayonara, ho ammirato con soddisfazione che tutti i fruitori presenti erano dotati di sacchi della spazzatura, cosa che l’anno scorso non avevamo visto, e ci hanno accolto senza agitazione o tensione, anzi, perfettamente collaborativi. Continuiamo così!»