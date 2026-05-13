Un incontro online per genitori e docenti sui rischi del web e il cyberbullismo

Un confronto aperto a famiglie, insegnanti e personale educativo per affrontare i temi del bullismo e dei pericoli digitali. L’iniziativa è promossa da Amico Fragile ODV-ETS insieme all’Istituto Comprensivo Varese 3 “A. Vidoletti”.

Si terrà giovedì 15 maggio 2026, dalle 18.30 alle 20.30, l’incontro online dedicato ai rischi del web e al fenomeno del cyberbullismo rivolto a genitori, docenti e personale educativo. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per riconoscere e affrontare le problematiche legate all’uso scorretto dei dispositivi digitali da parte dei più giovani.

Durante la serata verranno affrontati diversi temi legati al mondo digitale e alle dinamiche relazionali tra adolescenti e ragazzi. Tra gli argomenti previsti figurano bullismo, cyberbullismo, sexting, challenge online, grooming, adescamento in rete e i rischi connessi all’utilizzo quotidiano degli strumenti tecnologici.

L’incontro vuole fornire indicazioni pratiche per aiutare adulti e figure educative a intercettare segnali di disagio e a promuovere un utilizzo più consapevole e sicuro delle piattaforme digitali.

A guidare il convegno sarà la dottoressa Cristina Mastronardi, psicologa psicoterapeuta, responsabile dell’area psicologica di Amico Fragile ODV-ETS e supervisore EMDR.

La partecipazione è aperta a tutti, con particolare attenzione alle famiglie e agli operatori del mondo scolastico. L’evento si svolgerà online attraverso piattaforma Google Meet.

Come parteciparePer partecipare alla conferenza è possibile collegarsi direttamente tramite il link dedicato oppure attraverso il QR code