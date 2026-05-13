Un incontro online per genitori e docenti sui rischi del web e il cyberbullismo
Si terrà giovedì 15 maggio 2026, dalle 18.30 alle 20.30. Bullismo, sexting, challenge online e grooming saranno al centro della serata informativa aperta a famiglie, insegnanti e personale educativo del territorio. Ecco come partecipare
Un confronto aperto a famiglie, insegnanti e personale educativo per affrontare i temi del bullismo e dei pericoli digitali. L’iniziativa è promossa da Amico Fragile ODV-ETS insieme all’Istituto Comprensivo Varese 3 “A. Vidoletti”.
Si terrà giovedì 15 maggio 2026, dalle 18.30 alle 20.30, l’incontro online dedicato ai rischi del web e al fenomeno del cyberbullismo rivolto a genitori, docenti e personale educativo. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per riconoscere e affrontare le problematiche legate all’uso scorretto dei dispositivi digitali da parte dei più giovani.
Durante la serata verranno affrontati diversi temi legati al mondo digitale e alle dinamiche relazionali tra adolescenti e ragazzi. Tra gli argomenti previsti figurano bullismo, cyberbullismo, sexting, challenge online, grooming, adescamento in rete e i rischi connessi all’utilizzo quotidiano degli strumenti tecnologici.
L’incontro vuole fornire indicazioni pratiche per aiutare adulti e figure educative a intercettare segnali di disagio e a promuovere un utilizzo più consapevole e sicuro delle piattaforme digitali.
A guidare il convegno sarà la dottoressa Cristina Mastronardi, psicologa psicoterapeuta, responsabile dell’area psicologica di Amico Fragile ODV-ETS e supervisore EMDR.
La partecipazione è aperta a tutti, con particolare attenzione alle famiglie e agli operatori del mondo scolastico. L’evento si svolgerà online attraverso piattaforma Google Meet.
Come parteciparePer partecipare alla conferenza è possibile collegarsi direttamente tramite il link dedicato oppure attraverso il QR code
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.