Note di gioia e inclusione: la festa della Scuola Primaria di Castronno

Un pomeriggio indimenticabile, all’insegna della musica, della condivisione e dell’inclusione più autentica. Mercoledì 3 giugno, la palestra della scuola primaria di Castronno si è trasformata in un palcoscenico per il saggio di fine anno scolastico, un appuntamento che ha saputo emozionare genitori, nonni e insegnanti presenti.

Il cuore pulsante dell’evento è stato lo spettacolo musicale, frutto di un intenso e appassionato percorso didattico condotto dalla musicoterapista Marta Magistrali, docente esterna responsabile del progetto di educazione alla musicalità. I piccoli alunni, con la loro energia travolgente, hanno riempito l’aria di canti, ritmi e sorrisi, dimostrando come la musica sia un linguaggio universale capace di unire e superare ogni barriera.

Sul palco insieme ai “Disorchestrati”

A rendere il pomeriggio ancora più speciale e carico di significato è stata la straordinaria partecipazione dei “Disorchestrati”, il gruppo musicale diretto da Marta Magistrali e composto da persone disabili utenti della Cooperativa Stone di Castello Cabiaglio, che fa della musica uno strumento di espressione, riscatto e pura gioia. L’incontro tra gli alunni della primaria e i Disorchestrati ha dato vita a un momento di altissimo valore educativo ed emotivo. Le note si sono mescolate ai sorrisi, abbattendo ogni distanza e dimostrando che la vera armonia nasce proprio dalla diversità. L’energia e la determinazione del gruppo hanno contagiato tutti i presenti.

“Vedere i nostri bambini suonare e cantare insieme a questi fantastici ragazzi è stato il regalo più bello di fine anno – ha commentato un genitore visibilmente commosso –. È questa la scuola che ci piace: aperta, accogliente e inclusiva”.

Un lavoro di squadra

Il successo della festa è il risultato di un grande lavoro di squadra che ha visto collaborare in sinergia il corpo docente, il personale scolastico, la cooperativa Stone e, naturalmente, le famiglie, che hanno risposto con grandissimo entusiasmo all’invito. La giornata si è conclusa tra gli applausi, i ringraziamenti di rito e la consapevolezza di aver vissuto non solo una festa di fine anno, ma una vera e propria lezione di vita. La scuola primaria di Castronno saluta così l’anno scolastico, lasciando nel cuore di grandi e piccini un bellissimo messaggio: quando si suona insieme, nessuno è mai fuori tempo.