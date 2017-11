L’Estate di San Martino al Monastero di Torba

Il Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), il Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano immerso nei boschi del parco archeologico di Castelseprio dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, offre ai visitatori l’opportunità di trascorrere un pomeriggio immersi nella storia, alla scoperta di gusti e profumi nella cornice dei colori d’autunno.

Domenica 12 novembre 2017, dalle ore 14.30, sarà possibile partecipare a una degustazione di vini accompagnata da una castagnata e, per tutto il pomeriggio, saranno previste visite guidate con approfondimenti sulla figura del santo guerriero per antonomasia, San Martino, celebrato l’11 novembre. La leggenda del santo verrà ricordata esplorando gli antichi spazi monastici e gli ospiti conosceranno alcune particolari iconografie, da quella popolarissima del taglio del mantello a quella in cui appare accompagnato dalle oche. In questa occasione verrà approfondito anche il tema dei santi guerrieri, venerati nell’alto medioevo dalla civiltà longobarda.

Sarà ricordato, inoltre, il significato di questo particolare momento dell’anno che per i contadini coincideva con la fine del periodo lavorativo quando le famiglie lasciavano le case per cercare un nuovo incarico, una sorta di limite simbolico e di capodanno contadino. Questa data segnava un passaggio di stato e un momento cruciale, l’occasione ideale per festeggiare con pasti abbondanti e leccornie tra cui figurano da tradizione il vino, l’oca e le castagne.

Per coloro che lo desiderano, sarà possibile gustare un pranzo speciale presso il ristorante interno “La Cucina del Sole”, che prevede un menu fisso con prodotti di stagione. (Fino a esaurimento posti).

Con il Patrocinio di Provincia di Varese.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2017”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il quinto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione.

MONASTERO DI TORBA, GORNATE OLONA (VARESE)

Giorno e orario: domenica 12 novembre 2017, dalle ore 14.30

Ingresso, visita guidata, una porzione di castagne e una degustazione di vino: Intero: 10 €; Ridotto (bambini 4-14anni): 4 €; Iscritti FAI: 4 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 24€

Ingresso, pranzo, visita guidata, una porzione di castagne e una degustazione di vino: Intero: 35 €; Iscritti FAI: 30 €

Informazioni e prenotazioni: Monastero di Torba, tel. 0331.820301; 328 8377206

faitorba@fondoambiente.it

Per maggiori informazioni sul FAI e sul Monastero di Torba: www.fondoambiente.it