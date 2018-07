Prospiciente il Sacro Monte e il Monte Rosa, nel verde della Valceresio a Varese, sorge il Ristorante 2 Lanterne.

E’ l’ideale cornice per celebrare eventi unici come matrimoni e cerimonie di prestigio. La sua suggestiva collocazione, il gusto e la sobrietà degli arredi affiancati agli ampi spazi verdi del secolare giardino adornato da cascate e fontane, fanno da sfondo perfetto per i vostri buffet e servizi fotografici.

Fiore all’occhiello della struttura è la cucina di altissimo livello curata personalmente dallo Chef Pier Damiano Simbula coadiuvato dalla sua “brigata”